Bayern München: Kovac bleibt! Marcel Reif will den Grund kennen

München. Übersteht Niko Kovac die krachende 1:5-Niederlage des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt? Nach dem erneuten Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft, steht der ohnehin schon in die Kritik geratene Coach endgültig auf der Kippe.

Schwache Leistungen, der Streit mit Bayern-Legende Thomas Müller und die unglückliche Bemerkung über die Eintracht-Fans („Beste Fans der Liga“). Kovac hat es sich in den vergangenen Wochen mit vielen verscherzt. Die krachende Niederlage könnte das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben.

Niko Kovac bekommt keine Rückendeckung

Denn so hoch wie am Samstag hat der FC Bayern zuletzt vor über zehn Jahren verloren. Seinerzeit setzte es eine 1:5-Niederlage beim VfL Wolfsburg. Trainer war damals Jürgen Klinsmann, der wenige Wochen später gefeuert wurde. Trifft es nun also Kovac? Während es zunächst so aussah, als seien die Tage des Kroaten gezählt, darf der 48-Jährige nun wohl doch bleiben.

Dabei hatte Kovac nach der Niederlage weder von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch von Präsident Uli Hoeneß Rückendeckung bekommen. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidžić sprach Kovac nicht das Vertrauen aus.

Niko Kovac: Bekommt er eine letzte Chance?

Außerdem sagten die Bayern das für Sonntag geplante öffentliche Training ab. Doch dann die Wende. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, bemühten sich die Bayern am Tag nach der Frankfurt-Pleite um Normalität. Spieler gaben Interviews, die Abläufe waren nicht außergewöhnlich, Niko Kovac leitete wie gewohnt das Traning.

Und auf der Homepage des FC Bayern wird Kovac mit Aussagen zum Champions-League-Spiel gegen Piräus zitiert. Damit bleibt kaum noch ein zweifel daran, dass Kovac vorerst Trainer bleibt.

Kovac stand bereits vergangenen Herbst auf der Kippe, als der FC Bayern in der Bundesliga den Anschluss an den BVB verloren hatte. Seinerzeit stand der Klub zu Kovac, der Bayern dann zum Double führte.

Doch dieses Mal scheint vieles anders zu sein. Kovac fehlt es schlicht an Verbündeten im Klub. Zu viele scheint er mit seiner Sturheit und schonungslosen Ehrlichkeit verschreckt zu haben.

Hoeneß verteidigt Kovac - Reif spekuliert über Detail

Auch im „Doppelpass“ auf „Sport 1“ war die Bayern-Krise natürlich Thema. Dabei schwang sich Hoeneß-Bruder Dieter zum Verteidiger von Kovac auf - und griff zum Vergleich mit Pep Guardiola. Manchester City habe am Samstag auch mies gespielt und in der 70.Minute erstmals aufs Tor geschossen.

Doch Marcel Reif wies dieses Argument mit einem simplen Einwand zurück: „Aber Manchester City hat am Ende gewonnen.“

Doch auch Reif glaubt nicht an ein zeitnahes Aus für Niko Kovac. Grund sei das baldige Aus von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München am 15.November. Vorher werde Rummenigge Kovac nicht entlassen - allein aus Respekt vor Hoeneß: „Das wird er ihm nicht antun.“ So könnte Kovac in der Champions League gegen Piräus sowie in der Bundesliga-Pause noch auf der Bank sitzen - anschließend bliebe die Länderspielpause für die Suche nach einem neuen Trainer.