Niederlande – Ecuador: Jetzt herrscht bittere Gewissheit – großer Traum jäh geplatzt

Die erste Entscheidung bei dieser Weltmeisterschaft ist gefallen. Die Partie Niederlande – Ecuador sorgte am Freitagabend (25. November) für bittere Gewissheit. Während sich die beiden Nationen mit der Punkteteilung alle Optionen offen liegen, herrscht bei Gastgeber Katar tiefe Trauer.

Nach den Ergebnissen des zweiten Spieltags ist das Emirat auf dem frühestmöglichen Weg bei dieser Weltmeisterschaft ausgeschieden. Mit dem entsprechenden Ergebnis bei Niederlande – Ecuador hätte es noch eine kleine Restchance gegeben – doch diese zerplatzte.

Niederlande – Ecuador: Kater trauert

Mit den Niederlanden und Ecuador trafen am zweiten Spieltag die Nationen aufeinander, die ihre ersten Spiele jeweils gewonnen hatten. Eine Spitzenpartie entwickelte sich trotzdem nicht. Die Holländer gingen zwar früh in Führung, Sicherheit gab das aber nicht.

Bereits nach sechs Minuten erzielte Cody Gakpo mit einem sehenswerten Distanzschuss das 1:0. Die Führung hatte bis kurz nach der Halbzeit bestand. Leichtfertig verloren die Niederländer in der eigenen Hälfte den Ball. Ecuador sagte in Person von Enner Valencia danke. Der Torjäger versenkte einen Abpraller – und stürzte damit gleichzeitig Katar ins Tal der Tränen.

Gastgeber ausgeschieden

Weil es beim Unentschieden blieb, hat der Gastgeber keine Möglichkeit, unter die ersten beiden Plätze zu kommen. Niederlande und Ecuador haben jetzt vier Punkte. Katar dagegen hat keinen einzigen Zähler.

Das Gastgeberland hatte kurz vorher auch das zweite Gruppenspiel verloren. Gegen den Senegal erzielte man zwar das erste Turniertor, verlor am Ende aber trotzdem mit 1:3. Dadurch hätte es nur eine Überlebenschance gegeben: ein Sieg Ecuadors.

Niederlande – Ecuador: Showdown ums Achtelfinale

Nur so hätte es die theoretische Chance gegeben, mit einem (hohen) Sieg gegen die Niederlande noch Zweiter zu werden. Doch nach dem zweiten Spieltag herrscht ohnehin bittere Gewissheit.

Weitere Nachrichten:

Langweilig wird es in Gruppe A aber nicht. Das Rennen ums Achtelfinale wird besonders spannend. Neben Niederlande und Ecuador ist auch der Senegal in der Verlosung. Die Partien am letzten Spieltag (Dienstag, 29. November, 16 Uhr) lauten Niederlande – Katar und Ecuador – Senegal.