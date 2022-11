Niclas Füllkrug: Deutschland-Held drückt auf die Bremse – „Nicht durchdrehen“

Jetzt ist es passiert. Im Vorfeld der WM 2022 in Katar hatten viele Fans aus Deutschland auf dieses Märchen gehofft. Niclas Füllkrug war vielleicht einer der am meisten geforderten Spieler. In der Bundesliga hatte er sich mit vielen Toren in den Fokus geschossen.

Weil das deutsche Team an chronischer Stürmer-Armut leidet, blieb Hansi Flick letztlich nichts anderes übrig, als Niclas Füllkrug mit nach Katar zu nehmen. Obwohl er vorher keine Länderspiel-Erfahrung hatte, zeigte er am Sonntag den Spaniern, wo der Hammer hängt.

Niclas Füllkrug sichert Punkt

Die Sorgenfalten waren riesig. Nach dem bitteren 1:2 gegen Japan und Spaniens Kantersieg gegen Costa Rica fürchtete die DFB-Elf schon das Aus. Gegen die „Furia Roja“ lag man dann auch schon 0:1 zurück. Ausscheiden konnte man wegen des Sieges Costa Ricas gegen Japan kurz zuvor zwar nicht. Dennoch schien die nächste Niederlage schon besiegelt.

Niclas Füllkrug hatte jedoch etwas dagegen. Nach 70 Minuten schmiss ihn Bundestrainer Flick rein. Rückblickend genau die richtige Entscheidung. Nach einer Balleroberung bediente Leroy Sane Youngster Jamal Musiala. Füllkrug stand im Strafraum genau richtig, nahm seinem Teamkollegen den Ball ab und nagelte diesen unhaltbar in den Kasten.

Endspiel gegen Costa Rica

Einwechslung, Tor und einen Punkt gesichert – Deutschlands Joker war im Jubelrausch. Treffer und Punkt könnten noch immens wichtig werden. Die Chancen der DFB-Elf aufs Achtelfinale sind damit deutlich gestiegen. In der letzten Gruppenpartie gibt es ein Endspiel gegen Costa Rica.

Und Füllkrug? Deutschlands neuer Fußballheld drückte nach dem Spiel erstmal auf die Euphorie-Bremse. „Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, das war fürs Gefühl sehr wichtig“, analysierte er. Dabei fand er aber auch kritische Worte. „Wir haben noch Luft nach oben. Wir brauchen jetzt auch nicht durchzudrehen.“ Hoffnung vor dem letzten Spiel ist aber natürlich erlaubt.

Lob für Niclas Füllkrug

Mit seinem Treffer hat der Bremen-Stürmer eine Bewerbung für die Startelf am kommenden Donnerstag abgegeben. Von seinen Teamkollegen wurde er mit Lob überschüttet. „Überragend, dass Fülle den so reinnagelt in den Knick. Das ist eine super Story“, freute sich beispielsweise Thomas Müller.

„Das Tor von Fülle ist Zielstrebigkeit pur“, lobte auch Leon Goretzka. Hansi Flick muss sich also Gedanken machen. Ein Fehlen der Nummer 9 in der Startelf gegen Costa Rica wäre aber eine Überraschung.