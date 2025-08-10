Nick Woltemade: FC Bayern will ihn nicht mehr! Kommt es dennoch zum Hammer-Transfer?

Der Kampf um Nick Woltemade wird spannender. Der 23-jährige Stürmer, aktuell noch beim VfB Stuttgart, steht im Fokus mehrerer Top-Vereine.

Zwar hat sich der FC Bayern München aus dem Transferpoker verabschiedet, zu einem Hammer-Transfer könnte es dennoch kommen. In Spanien will ein Spitzenklub Nick Woltemade verpflichten.

Nick Woltemade bleibt weiterhin begehrt

Wie das spanische Portal „fichajes.net“ berichtet, hat Barcelona-Trainer Hansi Flick großes Interesse an Nick Woltemade. Er betrachtet den Stuttgarter als idealen Nachfolger für Robert Lewandowski. Gleichzeitig hatte Bayern München den Angreifer im Visier, um ihn kurzfristig als Ersatz für den verletzten Jamal Musiala einzusetzen und langfristig als möglichen Nachfolger von Harry Kane aufzubauen.

Auch interessant: Deutsche Fußball-Akademie sorgt in Los Angeles für Wirbel

Die Verhandlungen zwischen Bayern München und Stuttgart scheinen jedoch ins Stocken geraten zu sein. Der deutsche Rekordmeister zieht offenbar interne Alternativen in Betracht, wodurch Woltemades Wechsel zu den Bayern unwahrscheinlicher wird. Dies eröffnet dem FC Barcelona womöglich eine Chance, den 23-Jährigen zu verpflichten.

Schnappt der FC Barcelona zu?

Diese neue Wendung im Transferpoker könnte am Ende zugunsten der Katalanen ausfallen. Für den FC Barcelona könnte sich die Gelegenheit ergeben, Nick Woltemade noch diesen Sommer zu verpflichten. Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, wäre dies ein echter Coup für den Traditionsverein aus Spanien – und ein neuer Karriereschritt für den Stürmer selbst.

Mehr Nachrichten für dich:

Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Ob Woltemade nach München, Barcelona oder doch bei Stuttgart bleibt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass der 23-Jährige mit seinen Leistungen bereits jetzt Begehrlichkeiten bei Europas Fußballgiganten geweckt hat und als einer der größten Talente seiner Generation gilt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.