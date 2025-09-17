Newcastle – FC Barcelona: Jetzt wissen alle Bescheid! UEFA-Entscheidung ist offiziell

Steht der ganze große Coup für Hansi Flick bevor? Mit Newcastle – FC Barcelona steigt ein weiteres Team des engen Favoritenkreises in die diesjährige Champions-League-Saison ein. Doch kann es für die Katalanen zum großen Wurf reichen, nachdem man im vergangenen Jahr erst im Halbfinale gescheitert ist?

Mit Newcastle – FC Barcelona wartet zu Beginn ein unangenehmes Spiel und ein Gegner, der in keinem Fall zu unterschätzen ist. Darüber hinaus reist Barca ohne Starspieler Lamine Yamal nach England. Der 18-Jährige fehlt weiterhin mit Leistenproblemen. Mit dabei von der Partie ist hingegen Glenn Nyberg.

Nyberg preift Newcastle – FC Barcelona

Die UEFA verkündete den Schweden offiziell als Schiedsrichter der CL-Partie Newcastle – FC Barcelona. Der 36-jährige FIFA-Offizielle betritt dabei vollkommenes Neuland. Beide Mannschaften liefen ihm in seiner bisherigen Karriere noch nicht über den Weg. Dennoch blickt Nyberg auf internationale Erfahrung zurück.

Neben europäischem Spitzenfußball und zwölf Einsätzen in der Königsklasse pfiff Nyberg auch schon während der Olympischen Spiele, der WM-Qualifikation und der FIFA Klub-WM. Die meisten Einsätze verbuchte der 36-Jährige allerdings in seiner Heimat Schweden.

Woltemade vor CL-Debüt

Im Vergleich hierzu dürfte am Donnerstag (18. September) ein deutlich schnelleres und qualitativ hochwertigeres Spiel auf Nyberg warten, das einige offene Fragen bereithält: Wie präsentiert sich Nick Woltemade in seinem ersten Champions-League-Spiel und können die Katalanen den Ausfall von Yamal auffangen?

Die Rolle von Nyberg bei Newcastle – FC Barcelona wird sich dabei hoffentlich auf das notwendige Minimum berufen. Unterstützt wird der Schwede dabei von seinen Assistenten Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist. Als vierter Offizieller fungiert Adam Ladebäck und als Videoschiedsrichter Jeroime Brisard.