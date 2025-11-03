Neapel – Frankfurt: Jetzt wissen alle Bescheid! UEFA-Entscheidung offiziell

Joao Pinheiro steht im Rampenlicht. Der 40-jährige Portugiese leitet das brisante Champions-League-Duell Neapel – Eintracht Frankfurt. Das hat die UEFA jetzt entschieden. Für beide Teams ist er kein Unbekannter – und seine bisherige Bilanz sorgt für Gesprächsstoff. Pinheiro gilt als konsequent, aber nicht frei von Kontroversen.

Der Schiedsrichter aus Braga pfeift seit 2016 international. In der UEFA-Kategorie gehört er zur oberen Mittelklasse – erfahren, aber noch ohne Endspiel auf Topniveau. Doch in der K.-o.-Phase großer Wettbewerbe kam er schon mehrfach zum Einsatz, oft mit intensiven Emotionen und hitzigen Szenen.

Brisanz vor Neapel – Eintracht Frankfurt

Bei Spielen des SSC Neapel stand Pinheiro bisher zweimal auf dem Platz. Beide Male gewann der italienische Meister. Besonders das 3:0 gegen die Rangers 2022 blieb in Erinnerung: Pinheiro ließ viel laufen, griff spät, aber hart durch. Die Süditaliener schätzen seine Linie – robust, aber berechenbar.

Bei Eintracht Frankfurt sieht die Statistik gemischter aus. Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage – und reichlich Diskussionen. Im Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce 2021 pfiff Pinheiro ein spätes Abseitstor zurück, was die Frankfurter damals um den Gruppensieg brachte. Die Szene bleibt in Erinnerung.

Spannung und Psychologie bei Neapel – Eintracht Frankfurt

Pinheiro gilt als Schiedsrichter, der sich nicht einschüchtern lässt. Doch emotional aufgeladene Spiele können kippen. 2023 in der Conference League musste er gleich zweimal Gelb-Rot zücken, weil Spieler mit Provokationen übertrieben. Auch am Mittwoch in Neapel – Eintracht Frankfurt könnte seine Autorität gefordert sein.

Sein Stil passt zur Partie: Pinheiro liebt das physische Spiel, greift aber sofort durch, wenn Respekt verloren geht. Das Publikum in Neapel wird laut sein, Frankfurt kämpferisch. Der Portugiese steht dazwischen – mit Pfeife, Karten und Verantwortung für die Fairness.

Für die Fans bedeutet das: Spannung pur. Wenn Neapel – Eintracht Frankfurt an diesem Abend explodiert, entscheidet womöglich Pinheiros Fingerspitzengefühl über Sieg und Drama. Er weiß, dass ganz Europa zuschaut – und dass sein Name nach Abpfiff in vielen Schlagzeilen stehen könnte.