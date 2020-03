Nations League: Auslosung im Live-Ticker – Deutschland droht wieder eine Todesgruppe

Amsterdam. Bei der Nations League Auslosung droht Deutschland erneut eine Todesgruppe. Wie schon bei der EM 2020 könnte das DFB-Team auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal treffen.

Am Dienstag (ab 18 Uhr) steigt in Amsterdam die Nations League Auslosung für die Spielzeit 2020/21. Nach der Europameisterschaft im Sommer geht es am 3. September gleich mit dem nächsten Nationen-Turnier weiter.

Nations League: Auslosung im Live-Ticker

Nach dem sportlichen Abstieg und der „Begnadigung“ durch eine Aufstockung der Gruppe tritt Deutschland wieder in der Liga A an. Doch als Gruppenletzter erwarten das in Top 4 gesetzte DFB-Team harte Gegner.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------------

Nations League Auslosung: Lostöpfe Liga A

Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Kroatien, Polen, Deutschland, Island

-----------------------

14.46 Uhr: Sollte Deutschland erneut Gruppenletzter werden, dürfte der Abstieg in die Liga B diesmal aber besiegelt sein. Auf eine erneute Aufstockung sollte das Löw-Team jedenfalls nicht hoffen.

12.38 Uhr: Die vier Gruppensieger werden erneut untereinander den Nations-League-Sieger ausspielen. Der Austragungsort wird noch bekanntgegeben, aber in einem der vier teilnehmenden Nationen sein.

11.17 Uhr: Die Termine für die Nations League 2020/21: Die Gruppenphase steigt von September bis November, die Halbfinals sind am 2. und 3. Juni 2021. Am 6. Juni steigen das kleine und das große Finale. Am 24./25. und 28.29. März 2022 gibt es dann die Qualifikations-Playoffs für die WM 2022.

9.55 Uhr: Parallel werden auch die Ligen B bis D ausgelost. Darin findet jede Uefa-Nation einen Platz – selbst Schlusslicht San Marino ist bei der Nations League 2020/21 wieder dabei.

------------------------------------

-------------------------------------

8.31 Uhr: Deutschlands Kugel liegt in Lostop 4, es warten schwere Gegner. Aber selber schuld, schließlich ist das Team von Jogi Löw in der Premieren-Saison sieg- und klanglos Letzter geworden.

7.44 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Auslosung der Uefa Nations League 2020/21.