Nationalmannschaft: Nagelsmann macht ernst – Klatsche für BVB-Stars

Mit großer Spannung wurde die erste Kader-Nominierung vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet. Jetzt ist klar: In der Nationalmannschaft weht ein neuer Wind. Der 36-Jährige räumt auf, verpasst einigen Stars einen Denkzettel.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verpasst gleich mehreren Stars einen Denkzettel und gibt im Gegenzug einige Newcomern die Chance, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. Gleich mehrere BVB-Stars sind unter den Leidtragenden.

Nationalmannschaft: Klatsche für BVB-Stars

Fangen wir an mit der größten Überraschung: Julian Nagelsmann beruft Chris Führich in die Nationalmannschaft. Der 25-Jährige spielt beim VfB Stuttgart aktuell groß auf, erzielte bereits zwei Tore und vier Vorlagen. Er wird sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern. Gleiches Glück ereilt Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen).

Für eine faustdicke Überraschung sorgte Nagelsmann auch mit der Nominierung von Mats Hummels. Der 34-Jährige ist nach zwei Jahren Pause wieder zurück in der Nationalmannschaft. Leidtragender der Hummels-Nominierung ist Nico Schlotterbeck. Sein BVB-Kollege wird zuhause bleiben. Von Schlotterbeck fordert Nagelsmann die „maximale Konstanz“, betont aber, dass die Türe nicht zu sei.

Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen USA und Mexiko

Tor: Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham)

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) Abwehr: Niklas Süle (Borussia Dortmund), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand), Robin Gosens (Union Berlin)

Niklas Süle (Borussia Dortmund), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand), Robin Gosens (Union Berlin) Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (FC Bayern München), Leon Goretzka (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Joshua Kimmich (FC Bayern München), Leon Goretzka (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund) Angriff: Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kevin Behrens (Union Berlin), Thomas Müller (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal)

Nagelsmann über Can: „Ich glaube, dass er Zeit braucht“

Schlotterbeck ist allerdings nicht der einzige BVB-Star, der von Nagelsmann eine Klatsche kassiert. Felix Nmecha, Karim Adeyemi und Emre Can sind bei der Länderspielreise nicht mit dabei. „Bei Emre ist es so, dass er im Klub keine ganz leichte Zeit hat und ich ihm auch den Druck so ein bisschen nehmen wollte.“ Can müsse erst wieder über einen längeren Zeitraum konstant seine Leistung bringen. „Ich glaube, dass er Zeit braucht, und die will ich ihm geben“.

Am Montag (9. Oktober) reist die deutsche Nationalmannschaft in die USA. Am Samstag (14. Oktober) steigt dann das erste Länderspiel unter Julian Nagelsmann gegen die USA. Am 17. Oktober (2 Uhr) geht es dann gegen Mexiko.