Folgenschwerer Nagelsmann-Fehler: Juwel hat keine Lust mehr zu warten

Luxemburg und Nordirland – zwei machbare Gegner warten auf Deutschland in der anstehenden Länderspielpause. Und auch wenn für Experimente zu viel Druck auf Julian Nagelsmann lastet, gab es von den Fans laute Rufe nach einem Juwel-Debüt beim DFB.

Der Bundestrainer überhörte sie. Nicolo Tresoldi bekam keine Einladung in den Deutschland-Kader. Und das könnte schwerwiegende Folgen haben. Das deutsche Sturm-Talent hat offenbar keine Lust, länger auf seine A-Nationalspieler-Karriere zu warten und flirtet jetzt offen mit Geburtsland Italien. Geht Deutschland völlig unnötig ein Juwel durch die Lappen?

Nagelsmann verzichtet wieder auf Tresoldi

Seit dem Karriereende von Miroslav Klose hat Deutschland ein Stürmer-Problem. Eine waschechte Nummer 9, die verlässlich knipst und ins DFB-System passt, gibt es nicht. Mal hoffte man (vergeblich) auf Timo Werner, dann war Niclas Füllkrug gesetzt, dann war Deniz Undav die große Hoffnung, heute ist es Nick Woltemade – nachhaltig empfehlen und vielleicht gar eine neue Ära prägen konnte keiner von ihnen.

Einer, dem das von vielen in Zukunft zugetraut wird, ist Nicolo Tresoldi. In der Jugend von Hannover 96 mauserte er sich zu einem Supertalent, ging im Sommer zum FC Brügge und gehört dort mit jungen 21 Jahren auf Anhieb zu den Leistungsträgern. In der deutschen U21-Nationalelf ist er schon lange gesetzt und für die Tore verantwortlich. Angesichts seiner steilen Karriere-Entwicklung hatten viele gehofft und gefordert, dass Tresoldi nun auch für Deutschlands A-Nationalmannschaft ran darf.

„Die Regeln erlauben es und mein Telefon ist eingeschaltet“

Hauptsächlich nicht, um dort direkt zu Goalgetter zu werden, das wäre schließlich etwas vermessen. Vielmehr ging es darum, ihn zu belohnen und ihm eine DFB-Perspektive aufzuzeigen und damit an den Verband zu binden. Das blieb mangels Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann aus – und könnte ein teurer Fehler werden.

Nach der Nicht-Beachtung flirtet Tresoldi nun offen mit der italienischen Nationalmannschaft. Zu der könnte er noch wechseln, solange er als über 21-Jähriger noch kein Länderspiel-Debüt für Deutschland gefeiert hat. Gegenüber „Sky Italia“ sagte er nun: „Die Regeln erlauben es und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen.“

Ein Schock für alle Tresoldi-Fans. Hat Julian Nagelsmann ein großes Sturm-Talent verpennt? Die Zukunft wird zeigen, ob der Deutsch-Italiener tatsächlich wechselt und sich Deutschland noch richtig ärgern muss.