Mesut Özil: Zukunft bei Arsenal? "Keine Chance, dass..."

London. Wie wird die Zukunft von Mesut Özil aussehen? Bleibt der Weltmeister von 2014 trotz seiner schwankenden Leistungen beim FC Arsenal oder zieht es ihn vielleicht schon im Sommer weg aus der britischen Hauptstadt?

Sein Berater spricht in einem Interview jetzt Klartext über die Vertragssituation von Mesut Özil.

Mesut Özil: Berater spricht Vertrags-Klartext

Während noch vor kurzem über ein bevorstehendes Arsenal-Aus spekuliert wurde, schlägt Özil-Berater Erkut Sögüt jetzt ganz andere Töne an. „Er hat noch 15 Monate. Bis dahin bleibt er bei Arsenal, ganz sicher“, so Sögüt im Interview mit der britischen Zeitung „i“. Der Berater wird sogar noch deutlicher: „Er (Özil) bleibt bis zum Ende seines Vertrags. Es gibt keine Chance, dass er geht.“

Die neuen Aussagen, der Özil-Seite passen zwar auf den ersten Blick nicht zu einem Bericht der „Washington Post“, der besagt, dass die Berater von Mesut Özil sich bereits mit Vertretern von DC United trafen. Durch das Detail, dass es in in den Verhandlungen um einen Wechsel im Jahr 2021 gegangen soll, erscheint das Gerücht aber wieder plausibel.

DC United ist derweil nicht der erste Verein aus der amerikanischen MLS, mit dem Özil in Verbindung gebracht wurde. Vor Wochen kursierten auch Gerüchte, wonach Inter Miami am 31-Jährigen interessiert sei. Der Klub von Ex-Profi David Beckham steigt erstmals in die amerikansiche Liga ein.

Zuletzt hatte ein Gerücht über eine sensationelle Bundesliga-Rückkehr von Özil, der beim FC Schalke 04 sein Profi-Debüt gab und später auch für Werder Bremen spielte, für Furore gesorgt. Jürgen Klinsmann, zuletzt Trainer bei Hertha BSC Berlin, soll ein großes Interesse daran gehabt haben, den Weltmeister von 2014 zurück in die Bundesliga zu holen (>>hier alle Hintergründe<<). (the)