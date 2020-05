Mesut Özil lehnt Gehaltskürzung ab – und macht stattdessen DAS

London. Schon wieder Wirbel um Mesut Özil!

Nach seiner Entscheidung, beim FC Arsenal nicht wie seine Teamkollegen auf einen Teil des Gehalts zu verzichten, folgt nun die nächste Überraschung: Mesut Özil spendet einen großen Betrag.

Mesut Özil: Spende statt Gehaltsverzicht

Özil, der mit 21 Millionen Euro pro Jahr mit Abstand am meisten bei den „Gunners“ verdient, hat sich einem Bericht des englischsprachigen und in der Türkei ansässigen „Daily Sabah“ zufolge dazu entschlossen, umgerechnet rund 90 Tausend Euro für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Mesut Özil. Foto: imago images/PRiME Media Images

Der Deutsche mit Wurzeln in der Türkei spendet die Summe der größten türkischen Hilfsorganisation „Türkischer Roter Halbmond“. Mit dem Geld des ehemaligen deutschen Nationalspielers sollen dem Bericht zufolge Hilfsangebote und Essenslieferungen für rund 16 Tausend Muslime im Fastenmonat Ramadan bereitgestellt werden, so der Bericht.

„Dank unseres Bruders Mesut werden wir in der Lage sein, Pakete an bedürftige Menschen auszuliefern - und zwar so schnell wie möglich“, heißt es von Seiten der Hilfsorganisation. Zwei Tausend dieser Hilfspakete seien nun allein durch die Özil-Spende möglich.

Erst vor knapp zwei Wochen soll Özil es abgelehnt haben, wie seine Teamkollegen auf 12,5 Prozent seines Gehalts zu verzichten. Das sollte dem Verein die Weiterbeschäftigung hunderter weiterer Mitarbeiter zu ermöglichen. Für seine Entscheidung hatte der 31-Jährige in Großbritannien scharfe Kritik einstecken müssen.

In England hatte das Thema Gehaltsverzicht weit höhere Wellen geschlagen als in Deutschland. Bei vielen Klubs entwickelten sich regelrechte Vertragspoker. Hier mehr dazu erfahren >>> (the)