Mesut Özil: Fan-Wut, weil Arsenal jetzt DAS macht

Mesut Özil ist von den Fans des FC Arsenal zum Sündenbock auserkoren worden. Der 32-Jährige streicht bei den „Gunners“ ein Rekordgehalt ein, bringt aber keine Leistung mehr.

Jetzt richtet sich die Wut der Fans erneut gegen Mesut Özil und den Club, weil der FC Arsenal die Entlassung von 55 Mitarbeitern angeordnet hat.

Mesut Özil: Fan wüten wegen Özil-Gehalt

Für 47 Millionen Euro wechselte Mesut Özil 2013 von Real Madrid in den Norden Londons. Sein Start war beeindruckend, von den Fans wurde er damals gefeiert. In der Saison 2015/2016 überragte er alle und führte Arsenal auf Platz zwei. Dabei schoss Özil sechs Tore und legte unglaubliche 19 Treffer vor.

Mittlerweile ist Mesut Özil bei den Fans aber in Ungnade gefallen. Auf dem Spielfeld wirkt er häufig lustlos und Leistung liefert er auch nicht mehr. Unter Trainer Mikel Arteta ist der frühere Nationalspieler nur noch Bankdrücker – ein ziemlich teurer Bankdrücker.

Das ist Mesut Özil

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalker verließ er 2008 für 5 Mio Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen eines Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Mesut Özil soll beim FC Arsenal rund 20 Millionen Euro im Jahr verdienen, das sind ca. 387.000 Euro pro Woche. Sein Vertrag bei den „Gunners“ läuft noch bis 2021. Obwohl Özil keine Rolle mehr spielt, hatte sein Berater unlängst erklärt, dass der Deutsch-Türke nicht an einen Abschied denke.

Mesut Özil wird den FC Arsenal nicht verlassen. Foto: imago images/PRiME Media Images

Fan-Wut gegen Mesut Özil

Eine Maßnahme des Clubs löste deshalb nun gewaltige Fan-Wut aus. Am Mittwoche erklärte der Club, dass 55 Mitarbeiter aufgrund finanzieller Einbußen den Club wohl verlassen müssen. Das läge in erste Linie an fehlenden Zuschauereinnahmen und Einbußen bei den TV-Geldern.

+++ „Mesut Özil hat Arsenal nicht verdient“ – DIESE Abrechnung mit dem Ex-Nationalspieler hat es in sich +++

Zu Beginn der Corona-Krise hatten fast alle Arsenal-Profis einen Gehaltsverzicht von 12,5 Prozent erklärt, alle bis auf drei. Darunter ist unter anderem Mesut Özil.

Bei den Fans sorgt dies nun für einen großen Aufschrei. Die Anhänger können nicht nachvollziehen, wie man Özil so ein Gehalt zahlen kann, aber dann 55 Mitarbeiter entlassen werden müssen. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht: