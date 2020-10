Mesut Özil: Nächste Demütigung – nimmt er jetzt diesen Ausweg?

Das Drama um Mesut Özil beim FC Arsenal nimmt einfach kein Ende.

Der frühere deutsche Nationalspieler muss jetzt den nächsten Rückschlag einstecken. Der FC Arsenal hat Mesut Özil nicht für den Premier-League-Kader gemeldet. Sucht Özil jetzt einen Ausweg?

Mesut Özil aus Kader gestrichen! Ist das sein Ende?

Erst nominierte ihn der FC Arsenal nicht für den Kader in Europa League, jetzt folgt das. Weil die Transferphase endgültig auch in England vorbei ist, mussten die „Gunners“ einen 25-Mann-Kader für die Premier League benennen. Mesut Özil steht nicht auf dieser Liste. Damit kann er nur noch in der U23 spielen.

Im März stand Mesut Özil zuletzt für den FC Arsenal in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Seit dem Trainer Mikel Arteta das Ruder übernommen hat, spielt Özil überhaupt keine Rolle mehr in London. Der spanische Übungsleiter macht keinen Hehl daraus, dass er keine Verwendung für Özil hat.

Die Glanzzeiten von Mesut Özil sind vorbei. Foto: imago images/PA Images

Dennoch entschied sich Mesut Özil im Sommer gegen einen Wechsel, blieb lieber in London und streicht weiterhin sein sattes Gehalt ein. Zuletzt war sogar von einem Treuebonus im Vertrag die Rede.

Flüchtet Özil in die MLS?

Nach der nächsten Demütigung könnte Mesut Özil nun aber endgültig die Schnauze voll haben. Es wird über einen möglichen Wechsel im Winter spekuliert. Laut „Daily Star“ hat der MLS-Klub DC United Interesse an dem Weltmeister.

Vielleicht ist Mesut Özil bereit, den FC Arsenal im Winter zu verlassen und auf sein restliches Gehalt zu verzichten. Für beide Seiten wäre es wohl das Beste. Richtig glücklich werden beide Parteien mit der aktuellen Situation nicht sein.

Neben Mesut Özil steht übrigens auch Ex-BVB-Star Sokratis auf der Abschussliste. Wie Özil schaffte es der Grieche nicht in den 25-Mann-Kader der „Gunners“. (fs)