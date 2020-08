Mesut Özil vor dem Aus – Arsenal plant diesen drastischen Schritt

London. Mesut Özil steht beim FC Arsenal vor dem Aus. Weil der Ex-Nationalspieler beim Londoner Klub keine sportliche Perspektive hat, könnten sich die Wege vorzeitig trennen.

Der Verein denkt über eine Vertragsauflösung von Mesut Özil nach.

Mesut Özil: Vertragsauflösung beim FC Arsenal?

Eigentlich ist Özils Arbeitspapier bei Arsenal noch ein Jahr lang gültig. Die „Gunners“ erwägen nun aber einem Bericht der britischen „Sun“ zufolge, dieses vorzeitig aufzulösen. Dazu sei der Klub dem Bericht zufolge bereit, dem 31-Jährigen das gesamte Restgehalt des kommenden Jahres als Abfindung auszubezahlen.

Özil verdient beim Hauptstadtklub rund 390.000 Euro pro Woche und ist Topverdiener des Teams. Auf ein gesamtes Jahr hochgerechnet, kommen so rund 20 Millionen Euro zusammen, die Arsenal nun offenbar bereit ist, zu bezahlen.

Das ist Mesut Özil:

geboren 1988 in Gelsenkirchen

machte 2018 durch ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan Schlagzeilen

trat in der Folge aus der Nationalmannschaft zurück

spielte für Schalke 04, Werder Bremen und Real Madrid

aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag

Mit der Vertragsauflösung will sich der Premier-League-Klub mehr Planungsfreiheit schaffen. Da Özil ohnehin nicht ins Konzept von Trainer Mikel Arteta passt, wäre er aller Voraussicht nach unter dem Trainer nur ein Kandidat für die Bank oder die Tribüne und damit völlig überbezahlt.

Özil soll sich nun nach einem neuen Verein umsehen, um noch einmal einen Neuanfang wagen zu können. Sollte er dabei fündig werden, dürfte der nächste gleichzeitig der letzte große Vertrag des gebürtigen Gelsenkircheners werden.

Interesse wird derzeit allerdings nur dem türkischen Klub Basaksehir FK nachgesagt. Dem Istanbuler Verein war es in der abgelaufenen Saison erstmals gelungen, die Dominanz der Stadtrivalen Galatasaray und Fenerbahce zu durchbrechen und die Meisterschaft zu gewinnen. Für Basaksehir müsste Özil aber wohl Gehaltseinschnitte hinnehmen – das Budget des Klubs reicht nicht an das von Arsenal heran. (the)