Mesut Özil am absoluten Tiefpunkt – Arsenal-Legende vernichtet Ex-Nationalspieler: „Nennt mir einen Schlechteren“

Mesut Özil steht beim FC Arsenal vor einem äußerst unrühmlichen Ende.

In den acht Spielen nach der Corona-Pause stand der frühere Nationalspieler nicht eine Minute auf dem Feld. In sechs dieser Partien war Mesut Özil nicht mal im Kader.

Mesut Özil in der Zwickmühle

Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei den „Gunners“ läuft noch bis 2021. Dass Özil in der kommenden Saison regelmäßig zum Einsatz kommt, wirkt derzeit äußerst unwahrscheinlich.

Genauso unwahrscheinlich wirkt es allerdings, dass er die Londoner im Sommer verlässt. Mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro ist Mesut Özil einer der bestbezahlten Fußballer der Welt. Bei einem Wechsel müsste er gigantische Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Merson attackiert Özil

Wenn es nach einer Arsenal-Legende geht, wird Özil auch in der Folge-Saison keine Minute für die „Gunners“ auflaufen. Paul Merson meckerte bei Sky Sports über den 31-Jährigen: „Wenn Mesut Özil den Ball nicht an den Füßen hat, ist er einer der schlechtesten Spieler der Welt. Nennt mir einen Schlechteren!“

Merson redete sich förmlich in Rage: „Wenn dein Team den Ball gerade nicht hat, wird Mesut Özil ihn ganz sicher nicht für dich zurückerobern. Weder für Liebe noch für Geld. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der dann so wenig Interesse zeigt.“

-------------------

Fußball-Top-News:

-------------------

Özil und Arsenal in der Krise

Mesut Özils Niedergang steht sinnbildlich für die große Krise des FC Arsenal. In den vergangenen drei Jahren haben die „Gunners“ die Champions League verpasst, und in dieser Saison reicht es womöglich nicht mal für die Europa League.

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Arsenal auf dem 9. Platz – hinter Clubs wie den Wolverhampton Wanderers oder Sheffield United, die vor zwei bzw. einem Jahr noch in der 2. Liga kickten.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Arsenal mit Welt-Stars wie Thierry Henry, Dennis Bergkamp oder Patrick Vieira um die Meisterschaft spielte. In den beiden vergangenen Spielzeiten lag Arsenal 28 bzw. 37 Punkte hinter dem Meister. In dieser Saison sind es aktuell 43 Zähler Rückstand auf Liverpool. (dhe)