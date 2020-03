Mesut Özil: Coronavirus-Schock! Jetzt steht fest, dass der Arsenal-Star...

London. Trotz aller Vorkehrungen und Maßnahmen hat das Coronavrius jetzt auch den europäischen Profifußball voll getroffen – jetzt hat es auch Mesut Özil und den FC Arsenal erwischt.

Wie die „Gunners“ jetzt vermelden, ist Trainer Mikel Arteta positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis war am Donnerstagabend bekannt gegeben worden.

Mesut Özil: Coronavirus-Schock! Trainer infiziert, Özil in Quarantäne

Die Konsequenzen für die Londoner sind heftig. Alle Personen, die in den letzten Tagen engen Kontakt zu Mikel Arteta hatten, müssen sofort in Quarantäne. Dazu gehören auch die deutschen Profis Mesut Özil, Bernd Leno, Shkodran Mustafi sowie Ex-Schalke Sead Kolasinac.

„Wir gehen davon aus, dass dies eine bedeutende Anzahl von Personen aus Colney (Trainingszentrum, Anm. d. Red.) sein wird, einschließlich des gesamten Kaders und Trainers der ersten Mannschaft, sowie eine geringere Anzahl von Personen aus unserer Hale End Academy, die wir vorsichtshalber ebenfalls vorübergehend geschlossen haben“, vermeldet Arsenal.

Mesut Özil ist wegen der Corona-Infektion seines Trainers vorerst in Quarantäne. Foto: imago images

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der breiten Öffentlichkeit hat für uns Priorität, und hier liegt unser Fokus“, stellt Arsenal-Geschäftsführer Vinai Venkatesham klar. „Unsere Gedanken sind bei Mikel, der enttäuscht, aber in guter Verfassung ist. Wir stehen in einem aktiven Dialog mit allen relevanten Personen, um diese Situation angemessen zu bewältigen, und freuen uns darauf, wieder zu trainieren und zu spielen, sobald der medizinische Rat dies zulässt.“

„Das ist wirklich enttäuschend"

„Das ist wirklich enttäuschend, aber ich habe den Test gemacht, nachdem ich mich schlecht gefühlt hatte. Ich werde bei der Arbeit sein, sobald es mir erlaubt ist“, sagte der betroffene Mikel Arteta selbst.

Weil Mesut Özil und Co in Quaratäne logischerweise nicht spielen können, fallen vorerst alle Partien des FC Arsenal aus. Am Samstag wären die „Gunners“ bei Brighton & Hove Albion gefordert gewesen, auch die FA-Cup-Partie bei Sheffield United am 22. März dürfte dem Coronavirus zum Opfer fallen.

Weil auch Chelsea-Star Callum Hudson-Odoi positiv auf Corona getestet wurde und weitere Infektionen eine Frage der Zeit scheinen, stehen nun alle Partien der Premier League auf der Kippe. In Spanien und Italien sind die Saisons bereits ausgesetzt, auch in Deutschland berät man über eine Unterbrechung oder gar einen Abbruch der Bundesliga. Hier mehr dazu >>