Mesut Özil: Für die Fans auf einmal wieder der Heilsbringer! Könnte er Arsenal noch retten?

London. Gibt es doch noch die Chance für Mesut Özil, bei Arsenal London nochmal zu zeigen was er kann?

Ohne Mesut Özil befinden sich die „Gunners“ in einer mittelschweren Krise. Der Ex-Nationalspieler darf sich das von der Tribüne aus ansehen. Nun fordern die Fans lautstark seine Rückkehr.

Mesut Özil: Arsenal befindet sich auf Talfahrt

Özil und Arsenal – diese Beziehung ist eigentlich so gut wie beendet. Nachdem der 32-Jährige in der letzten Rückrunde kaum noch zu Einsatz kam, sollte er eigentlich verkauft werden. Doch es fand sich kein Abnehmer, weshalb Özil immer noch in der englischen Hauptstadt weilt.

Die Konsequenz: Weder für die Liga noch für die Europa League wurde er von seinem Verein gemeldet, muss in jedem Spiel von der Tribüne aus zugucken. Der Anblick, der sich ihm dabei bietet, ist allerdings mehr als desaströs.

Für die Londoner läuft es in der Liga so gar nicht. Foto: imago images/Sportimage

Während man international immerhin die Gruppe B anführt, steht man in der heimischen Premier League lediglich auf Platz 14. Nur ein Sieg gelang in den letzten sechs Spielen. Die Fans sind mächtig sauer, weil die Mannschaft den Erwartungen wieder einmal hinterherläuft.

Währenddessen postete Özil nun ein Bild auf Instagram, welches ihn im Training der „Gunners“ zeigt. Die Reaktionen der Fans darunter sind eindeutig. Sie fordern, dass der gebürtige Gelsenkirchener endlich wieder spielen darf, um das Ruder herumzureißen.

Hier einige der Reaktionen auf Özils Trainingsbild:

„Ich will dich wieder auf dem Platz zaubern sehen.“

„Arsenal braucht dich.“

„Sie sollten dich besser spielen lassen, oder der Verein wird keinen Erfolg mehr haben.“

„Ich hoffe du kommst zurück ins Team.“

„Ohne dich in der Mannschaft wird Arsenal weiter verlieren.“

Comeback erst im Januar möglich

Ob sich Arsenal den Wunsch der Fans nochmal überlegt? Immerhin wäre Özil für das aktuelle Team eine Verstärkung, ohne dass man dafür mehr Geld bezahlen müsste. Einen Haken hat die Sache allerdings.

Sollte Trainer Mikel Arteta diesen Schritt wirklich gehen, muss er noch bis Januar warten. Erst dann kann die Meldeliste neu besetzt werden. Bis dahin wird Özil zunächst mindestens weiter nur trainieren und von der Tribüne aus zusehen. (mh)