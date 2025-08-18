War’s das endgültig? Messi schießt Marco Reus ins Aus

Nach einer erfolgreichen Debüt-Saison für Marco Reus in der MLS, in der er mit den LA Galaxy sogar die Liga gewann, läuft das zweite Jahr bislang äußerst blamabel. Jetzt folgt der nächste Rückschlag.

In der Nacht vom 17. auf den 18. August traf Marco Reus mit LA Galaxy auf Messis Inter Miami. Mit einer1:3-Niederlage folgte für Reus und Co. die nächste bittere Pleite – und die Play-offs rücken immer weiter in die Ferne.

Marco Reus mit nächstem Rückschlag

Es war der 26. Spieltag für LA Galaxy. Gegen Messi, Suarez und Co. sollte endlich der Befreiungsschlag her. Doch es blieb beim bloßen Wunsch. Mit Marco Reus in der Startelf lief das Spiel allerdings lange gut für LA Galaxy.

Nach dem 1:0 von Jordi Alba in der 43. Minute glich LA in der 56. durch Joseph Paintsil aus. Lange sah es nach einem Punkt für das Sorgenkind aus der Western Conference aus. Doch dann folgte der Doppelschlag des legendären Messi-Suarez-Duos.

Das Aus für LA Galaxy

In der 84. Minute startete Messi ein Dribbling und versenkte mit seinem magischen linken Fuß den Ball flach ins Tor. Während Marco Reus in der 88. Minute bereits ausgewechselt wurde, folgte der nächste Geniestreich. Messi bediente Suarez in der 89. Minute mit einem Hackenpass, den dieser eiskalt verwandelte.

Marco Reus und LA Galaxy stehen jetzt nach 26 Spieltagen weiterhin auf dem letzten Platz. Die möglichen Play-offs rücken damit in weite Ferne. Rechnerisch zwar weiterhin möglich – nach der bislang gespielten Saison aber wohl kaum noch denkbar. Das zweite Jahr des 36-Jährigen entwickelt sich zu einer regelrechten Horrorsaison. Ein Wechselbad der Gefühle für die BVB Legende. Nach einem euphorischen ersten Jahr folgt jetzt der absolute Tiefpunkt.