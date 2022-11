Marco Reus verpasst WM 2022: Thomas Müllers Reaktion beeindruckt alle – „Chapeau“

Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick den Kader für die WM 2022 bekanntgegeben. Nicht mit dabei: Marco Reus. Der Kapitän der Dortmunder hatte sich von seiner Sprunggelenksverletzung bislang noch genügend erholt, sodass eine Teilnahme am Turnier im Wüstenstaat unmöglich wird.

Auf Instagram hat der BVB-Kapitän nach dem Aus für die WM 2022 ein paar Worte an seine Fans gerichtet. Auf diese hat nun Bayern-Star und DFB-Konkurrent Thomas Müller reagiert.

WM 2022: Marco Reus bekommt rührende Worte von Thomas Müller

Nach seinem definitiven WM-Aus hat Marco Reus sich über Instagram an seine Fans gewandt. Er schreibt, dass er sich bei allen Leuten bedanken würde, welche in den letzten Wochen zu ihm gestanden haben. Damit schließt er auch den Bundestrainer und die medizinische Abteilung des DFB ein, welche ihm ebenfalls zur Seite standen. Im Anschluss machte er sein Bedauern über seinen geplatzten Traum deutlich und wünschte dem Team viel Erfolg in Katar.

Neben zahlreichen Fans und Freunden, welche ihr Mitleid in den Kommentaren zum Ausdruck brachten, kommentierte auch Thomas Müller den Beitrag des BVB-Kapitäns und sorgte für rührende Worte. „Unglaublich was du schon alles wegstecken musstest. Du kommst auch diesmal wieder zurück, gute Besserung wünsche ich dir“, schreibt der Bayern-Star.

WM 2022: Netz feiert Müller

Für die aufmunternden Worte bekam der deutsche Nationalspieler viel Lob auf Instagram ab. „Chapeau“, schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: „Respekt“. Viele weitere zeigen sich ebenfalls beeindruckt von der Reaktion des eigentlichen Konkurrenten von Reus.

Wann Marco Reus auf den Platz zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Feststeht, dass der BVB-Kapitän jetzt noch behutsamer und langsamer an die Mannschaft ran geführt wird, als es in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. So kann der 33-Jährige die Zeit in der Winterpause nutzen, um sich optimal auf den Rückrundenstart mit den Dortmundern vorzubereiten.