Barca geht bei Marc-André ter Stegen einen drastischen Schritt! Zoff um DFB-Keeper eskaliert komplett

Nächster Paukenschlag um Marc-André ter Stegen! Der deutsche Keeper verliert sein Kapitänsamt beim FC Barcelona. Der Klub bestätigte den Entzug, was seine sportlich schwierige Situation weiter verschärft. Trotz Unterstützung von Mitspielern wie Frenkie de Jong erklärte Barca, dies sei eine Konsequenz eines laufenden Disziplinarverfahrens. Vor Kurzem war er einstimmig Kapitän geworden.

Die Degradierung ter Stegens erfolgte nach einer Entscheidung von Sportdirektion und Trainerstab. Barca hob hervor, dass dies bis zur Klärung der Situation vorübergehend sei. Trainer Hansi Flick erklärte während der Asientour noch: „Das wird wie immer die Mannschaft entscheiden, so haben wir es auch in der Vergangenheit gemacht.“

Schwierige Zeiten für Marc-Andre ter Stegen

Raphinha, Frenkie de Jong, Pedri und Ronald Araujo waren bisher ter Stegens Stellvertreter. Araujo übernimmt nun das Kapitänsamt. Diese Entscheidung sorgt für Diskussionen, da sie gegen den üblichen Prozess der Mannschaftswahl getroffen wurde. Normalerweise wird die Wahl kurz vor Saisonbeginn abgehalten.

Die Kapitänsthematik ist nur ein Teil der Probleme. Marc-André ter Stegen wurde vom Klub bereits zur Nummer drei hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny degradiert. Der Keeper entschied sich dennoch gegen einen Vereinswechsel, was seine ohnehin angespannte Beziehung mit Barcelona weiter belastete.

Konflikt mit Barca wird immer größer

Seine Rückenoperation brachte zusätzliche Spannungen mit dem Klub. Barcelona wollte den Verletzungsbericht an die Liga senden, um sein Gehalt freizugeben. Doch ter Stegen verweigerte dies, da der Bericht seine Rückkehr nach drei Monaten vorsieht, er aber erst im Januar wieder spielen könnte.

Der Vertrag von ter Stegen läuft bei Barcelona noch bis 2028. Ein Wechsel ist aktuell wegen der Verletzung ausgeschlossen, könnte aber im Winter wieder ein Thema werden. Ohne Einsatzzeiten dürfte der DFB-Keeper kaum Chancen haben, 2026 Deutschlands WM-Torhüter zu sein.

