Manchester United – FC Liverpool: Unfassbare Szenen! Fans stürmen Stadion – Spiel wird abgesagt!

Unfassbare Szenen vor dem Topspiel in der Premier League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool!

Tausende Fans von Manchester United stürmten das Old-Trafford-Stadion, um gegen die umstrittenen amerikanischen Inhaber ihres Herzensvereins zu protestieren. Die Partie zwischen Manchester United und dem FC Liverpool wurde daraufhin abgesagt.

Die Fans hatten Zäune umgestoßen und Sicherheitspersonal überwunden, um sich Zutritt zum Stadion zu verschaffen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Manchester United: Fans stürmen das Spielfeld

Britischen Medienberichten zufolge sollen die Fans von Manchester United sich durch einen Tunnel Zugang zum Spielfeld verschafft haben. Dabei sollen die Anhänger der "Red Devils" auch Sicherheitspersonal überwältigt haben.

Die Fans von Manchester United fordern eine "50+1"-Regel wie in Deutschland. Diese verbietet es, dass Investoren mehr als 49 Prozent an Vereinen besitzen können. Foto: imago images/ZUMA Wire

Manchester United - FC Liverpool abgesagt

Die Fans zündeten dabei enorm viel Pyrotechnik. Berichten zufolge suchte das TV-Team des britischen Senders Sky sofort Schutz vor den herumfliegenden Pyro-Geschossen.

Klare Botschaft der United-Fans: "Ihr könnt unserem Verein kaufen. Aber ihr könnt nicht unser Herz und unsere Seele kaufen." Foto: imago images/ZUMA Wire

Zunächst war das für 17.30 Uhr angesetzte Spiel um eine Stunde nach hinten verschoben worden. Aus Sicherheitsgründen musste die Partie dann jedoch abgesagt werden.

Die Fans von Manchester United wünschen sich den Ausstieg der Glazer-Familie, die Mehrheitsanteile am Verein besitzen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Manchester United: Glazer-Familie im Fokus der Proteste

Die Proteste der Fans von Manchester United richteten sich gegen die Glazer-Familie. Seit 2005 befindet ManUnited sich mehrheitlich im Besitz der Amerikaner. Was die treusten Fans seit jeher stört: Die Glazers führen Manchester United wie ein WIrtschafts-Unternehmen, und nicht wie einen Fußballverein mit großer Tradition.

Ob groß oder klein: Die Fans von Manchester United machten am Sonntag ihrem Unmut Luft. Foto: imago images/PA Images

Zudem waren die Glazers federführend bei den Plänen um die Super League. Neben elf anderen europäischen Topvereinen wollte auch Manchester United Teil der umstrittenen Liga sein. Joel Glazer hätte Vizepräsident des europäischen Edel-Wettbewerbs werden sollen.

Manchester United: Fan-Proteste schon am Donnerstag

Bereits im Laufe der Woche hatte der harte Kern der organisierten Fanszene von Manchester United auf dem Vereinsgelände protestiert. Die Fans hatten am Donnerstag das Trainingsgelände gestürmt und Transparente präsentiert, auf denen "Raus mit den Glazers" stand.

Tausende Fans versammelten sich rund ums Old Trafford, um gegen die amerikanischen Besitzer von Manchester United zu protestieren. Foto: imago images/PA Images

Auf einem der Transparente stand am Donnerstag "Wir entscheiden, wo und wann ihr spielt". Dieser Spruch sollte sich Sonntagnachmittag bewahrheiten.

Manchester: Große Proteste auch am Samstag

Am Samstag hatten in der Innenstadt von Manchester ebenfalls tausende Menschen protestiert. Dabei ging es jedoch nicht um Fußball, sondern um den sogenannten "Police, Crime, Sentencing and Courts Bill". Dieser Gesetzesentwurf will die Polizei und die Judikative mit deutlich mehr Macht ausstatten.