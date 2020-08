Manchester City – Olympique Lyon im Live-Ticker: Kegelt Lyon auch ManCity raus?

Zum Abschluss des Viertelfinal-Marathons in der Champions League treffen am Samstag Manchester City und Olympique Lyon aufeinander. Lyon steht überraschend in der Runde der letzten acht, nachdem die Franzosen Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo geschlagen hatten. Kann Lyon gegen Manchester City den Erfolg wiederholen.

Auf der anderen Seite steht Pep Guardiola, der mit einem Sieg bei Manchester City – Lyon nur zu gerne in ein Halbfinale gegen einen alten Verein gehen würde. Dort warten entweder Bayern München oder Barcelona.

Manchester City – Olympique Lyon im Live-Ticker

Wer setzt sich durch in der letzten Partie der letzten acht? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und bekommst direkt alle Highlights.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 15. August, 21 Uhr

Stadion: Estadio José Alvalade (Lissabon)

Schiedsrichter: Danny Makkelie

Manchester City - Olympique Lyon -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Manchester: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Sterling - Gabriel Jesus

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Cornet - Bruno Guimaraes - Caqueret, Aouar - Depay - Dembelé

16.19 Uhr: Wer sich im Duell Bayern gegen Barcelona durchsetzen kann, erfährst du in unserem Live-Ticker für die Partie des deutschen Rekordmeisters >>

14.33 Uhr: Pep Guardiola wird unbedingt gewinnen wollen. Auf den Coach der Citizens wartet im Halbfinale so oder so ein besonderer Gegner. Entweder trifft er auf den FC Barcelona oder den FC Bayern München. Bei beiden Vereinen war er lange erfolgreich als Trainer aktiv.

12.48 Uhr: Manchester City setzte sich hingegen sowohl in Hin- und Rückspiel mit 2:1 durch und schmiss so den Rekordsieger aus dem Rennen.

Weitere Fußball-News:

12.23 Uhr: Lyon gelang gegen Juventus Turin ein wahres Meisterstück. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte in Turin auch eine 1:2-Niederlage für die nächste Runde.

Freitag, 14. August, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Manchester City gegen Olympique Lyon. Die beiden Teams spielen am Samstag den letzten Halbfinalisten aus.