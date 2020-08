Manchester City – Olympique Lyon: OL fegt City weg! Halbfinalgegner der Bayern steht fest!

Zum Abschluss des Viertelfinal-Marathons in der Champions League treffen am Samstag Manchester City und Olympique Lyon aufeinander. Lyon steht überraschend in der Runde der letzten acht, nachdem die Franzosen Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo geschlagen hatten. Kann Lyon gegen Manchester City den Erfolg wiederholen.

Auf der anderen Seite steht Pep Guardiola, der mit einem Sieg bei Manchester City – Lyon nur zu gerne in ein Halbfinale gegen einen alten Verein gehen würde. Dort warten entweder Bayern München oder Barcelona.

Manchester City – Olympique Lyon im Live-Ticker

Wer setzt sich durch in der letzten Partie der letzten acht? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und bekommst direkt alle Highlights.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 15. August, 21 Uhr

Stadion: Estadio José Alvalade (Lissabon)

Schiedsrichter: Danny Makkelie

Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)

Tore:

0:1 Cornet (24. Minute)

1:1 de Bruyne (69. Minute)

1:2 Moussa Dembele (79. Minute)

1:3 Moussa Dembele (87. Minute)

Aufstellungen:

Manchester City: Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - Fernandinho, Rodri, Gündogan - de Bruyne, Sterling - Jesus

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet - Toko Ekambi, Depay

90.+5 Min: ABPFIFFFFF!

In einem unfassbaren Spiel schlägt OL Manchester City. Sterling wird zur tragischen Leidfigur von Manchester City. Dembele auf der Gegenseite zum Helden. Damit steht der Gegner für die Bayern im Halbfinale der Champions-League fest!

90.+3 Min: De Bruyne mit einem Freistoß, den kann Lopes über den Kasten lenken. Von der Ecke geht - wie bislang so häufig bei City bislang - keine Gefahr aus.

90. Min: Die 90 Minuten sind rum, 5 Minuten Nachspielzeit werden drauf gepackt.

87. Min: TOOOOOOR LYON!

Völlig verrückt! Auf der Gegenseite lässt Ederson nach einem vergleichsweise harmlosen Schuss nach vorn abprallen. Und erneut steht Dembele richtig und kann nach dem Fehler von Ederson zuschlagen. Wahnsinn! 1:3 - noch 90 Sekunden offiziell. Kann City da nochmal zurückkommen?

85. Min: Unfassbar! Wie hat Sterling den den über das Gehäuse gehauen?! Sterling wird völlig frei fünf Meter vor dem Tor bedient - und hat den Ball fast aufs Stadiondach.

79. Min: Lucky-Punch von Lyon!!!! 1:2

Gerade warten alle auf dem Platz jedoch noch auf Rückmeldung vom VAR. Die kommt jetzt rein: Der Treffer zählt!

Dembele schießt Lyon ganz nah ans Halbfinale! Völlig überraschend treffen die Franzosen durch einen Konter. Dembele schießt den Ball Ederson durch die Beine. Zuvor stand Ekambi im Abseits, der geht jedoch clevererweise nicht an den Ball. Regulärer Treffer.

77. Min: Huuiiii, das wäre ein toller Treffer gewesen: Sterling legt den Ball hoch quer durch den Strafraum. Jesus hebt ab zum Seitfallzieher trifft dann den Ball jedoch nicht richtig.

73. Min: City jetzt richtig am Drücker. Jesus mit einem Abschluss aus dem Strafraum, Lopes mit klasse Aktion! Die anschließende Ecke ist jedoch nicht gefährlich.

69. Min: Toooor für Manchester City!

Sterling vernascht Denayer auf der Auslinie im Strafraum von OL. Er nimmt kurz den Kopf hoch und legt auf de Bruyne zurück. Der haut den Ball in die rechte Ecke. Lopes hat keine Chance.

66. Min: Nächste vielversprechende Freistoß-Position für Manchester City... Wieder schießt de Bruyne, der es diesmal mit der langen Ecke versucht. Der Ball geht jedoch rund anderthalb Meter über den Kasten von Lopes.

64. Min: Marçal schaut mal kurz, ob Ederson im City-Tor noch wach ist. Der Abschluss aus rund 25 Meter Entfernung stellt jedoch keine großen Probleme dar.

60. Min: Gute Freistoßposition für Manchester City, rund 7 Meter vor der Strafraumgrenze. Klare Sache für Standard-Profi de Bruyne. Doch Lopes entscheidet auch dieses Duell für sich und faustet den Ball weg.

55. Min: City im Glück! Fernandinho räumt Cornet am Strafraum von OL ab. Das muss er cleverer lösen - schließlich ist er schon mit Gelb verwarnt. Doch die zwiete Karte von Schiri Danny Makkelie bleibt stecken.

52. Min: City drückt, doch häufig fehlt die Präzision und Zielstrebigkeit. City mit zwei Ecken in Folge, doch bei beiden kommt nicht wirklich Gefahr auf.

45. Min: Es geht weiter! Doch nur wenige Sekunden - denn der Ball ist kaputt. Ersatz ist natürlich schnell gefunden. Mal sehen ob der Citys Angriffspower entfachen kann.

Halbzeit: Die ersten 45 Minuten sind gespielt in Portugal. Außenseiter Lyon führt mit 1:0 gegen Manchester. Die blieben über rund 40 Minuten erschreckend blass. Nur in den letzten fünf Minuten von Halbzeit eins schafft es City richtig gefährlich vor das OL-Tor. Das Ergebnis ist nicht unverdient.

45+1 Min: Nächste Chance für Manchester City! Wieder Sterling! Er bekommt den Ball auf der rechten Seite auf die Füße gelegt und schließt am Fünf-Meter-Raum aus spitzem Winkel ab. Ein Abwehr-Bein ist dazwischen, es gibt Ecke. Die bringt jedoch nicht viel ein.

43. Min: So schnell kann es gehen! Auf einmal ist City im Strafraum. Sterling wirbelt über die rechte Seite, legt zurück, Lopes muss beim Abschluss erst einmal nachfassen, hat die Kugel dann jedoch sicher. Manchester drückt vor der Pause noch einmal richtig auf den Ausgleich.

42. Min: OL schafft es weiter überraschend erfolgreich, die so viel gelobte City-Offensive früh zu stoppen. So richtig zwingende Szenen hatte City seit der Führung von Lyon nicht mehr.

37. Min: Erneut Freistoß aus ähnlicher Position. De Bruyne zieht wieder drauf, Lopes faustet erneut weg. Sah beinah aus wie ein Replay des Freistoßes vor rund 10 Minuten.

28. Min: Freistoß von City an der seitlichen Strafraumkante. De Bruyne zieht den direkt drauf, für Lopes jedoch kein großes Problem.

24. Min: Toooor für Lyon!

Marcal legt mit langem Ball auf Toko Ekambi auf, Walker hebt das Abseits auf. Garcia schafft es noch, Ekambi den Ball abzugrätschen, Ederson ist zu diesem Zeitpunkt allerdings schon aus seinem Kasten geeilt. Cornet schiebt den abgegrätschten Ball dann von der Strafraumgrenze an Ederson vorbei in die Maschen!

20. Min: Lyon übt früh Druck auf die Abwehr aus - mit Erfolg. Das Spiel ist nun leicht zu Gunsten der Franzosen gekippt. Lyon kontrolliert aktuell das Spielgeschehen und kombiniert sich unaufgeregt durchs Mittelfeld.

16. Min: Lyon schafft es erstmals, sich etwas in der Hälfte von Manchester City festzuspielen. Richtig gefährliche Szenen in Strafraumnähe springen allerdings dabei nicht heraus.

9. Min: Manchester City bestimmt aktuell das Spielgeschehen. Lyon lässt die Citizens erstmal kommen und fokussiert sich auf schnelle Gegenangriffe. Das führt jetzt zur Ecke. Der anschließende Abschluss von der Strafraumgrenze ist jedoch leichte Kost für Ederson.

3. Min: City direkt im Strafraum präsent. Sterling läuft von der linken Seite in den Strafraum, im 5-Meter-Raum kann Lyon zur Ecke klären. Die verpufft aber wirkungslos.

1. Minute: Der Ball rollt! Manchester City stößt an. Ist im klassischen hellblauen Dress unterwegs. Lyon läuft im dunklem blau/schwarz auf.

20.55 Uhr: Die Mannschaften laufen ins Stadion ein, natürlich vor leeren Rängen. Die Champions-League-Hymne ertönt. Gleich geht's also los hier.

20.25 Uhr: In gut einer halben Stunde geht es los in Portugal. Inzwischen sind auch die Aufstellungen der beiden Mannschaften eingetrudelt. Große Überraschungen gibt es nicht. Lyon spielt mit der selben Elf wie beim Erfolg gegen Juventus Turin.

17.35 Uhr: Das letzte Aufeinandertreffen der Teams gab es in der Gruppenphase der Champions League im Jahr 2018. Damals ärgerte Lyon den großen Favoriten. Das Hinspiel gewannen die Lyonnais sogar mit 2:1, im Rückspiel reichte es zu einem 2:2.

16.22 Uhr: In der Premier League landete Manchester City deutlich hinter dem FC Liverpool auf Rang zwei. Der Abstand zur restlichen Konkurrenz war aber ebenfalls sehr sehr groß. Olympique Lyon wurde in der abgebrochenen Saison in Frankreich nur Siebter.

15.57 Uhr: Bricht Pep Guardiola endlich den Bann? Der Spanier hat seit dem er den FC Barcelona verlassen hat, keinen Champions League Titel mehr gewonnen. Mit dem FC Bayern scheiterte er drei Mal in Folge im Halbfinale.

15.55 Uhr: Hier alle Halbfinale-Partien:

Paris Saint-Germain - RB Leipzig (Di. 21 Uhr)

FC Bayern München - Manchester City/Olympique Lyon (Mi. 21 Uhr)

12.41 Uhr: Die Fußball-Welt ist immer noch völlig geschockt von der Partie am Freitagabend. Die Bayern haben den FC Barcelona gedemütigt und wie! Danach sind die Münchner sicherlicher DER Favorit auf den Titel. Hier nochmal alle Highlights!

Samstag, 08.22 Uhr: Matchday! Hallo und herzlich willkommen! Heute ist es soweit: Das letzte Viertelfinale in der Champions League wird ausgespielt? Wer wird der Gegner des FC Bayern München? Manchester City oder Olympique Lyon?

14.33 Uhr: Pep Guardiola wird unbedingt gewinnen wollen. Auf den Coach der Citizens wartet im Halbfinale so oder so ein besonderer Gegner. Entweder trifft er auf den FC Barcelona oder den FC Bayern München. Bei beiden Vereinen war er lange erfolgreich als Trainer aktiv.

12.48 Uhr: Manchester City setzte sich hingegen sowohl in Hin- und Rückspiel mit 2:1 durch und schmiss so den Rekordsieger aus dem Rennen.

12.23 Uhr: Lyon gelang gegen Juventus Turin ein wahres Meisterstück. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte in Turin auch eine 1:2-Niederlage für die nächste Runde.

Freitag, 14. August, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Manchester City gegen Olympique Lyon. Die beiden Teams spielen am Samstag den letzten Halbfinalisten aus.