Entscheidung vor Luxemburg – Deutschland gefallen – die UEFA macht es offiziell

Es gilt für den DFB. Bei Luxemburg – Deutschland (Freitag, 14. November, 20.45 Uhr) muss sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine möglichst aussichtsreiche Ausgangsposition für das Gruppenfinale gegen die Slowakei (Montag, 17. November, 20.45 Uhr) erspielen. Eigentlich kein Problem gegen die Tabellenletzten, oder?

Vor Leichtsinnigkeit sei bei Luxemburg – Deutschland dennoch gewarnt. Kurz vor dem wichtigen Auswärtsspiel verkündet die UEFA, dass John Brooks die Partie leiten wird. Seit 2023 fungiert der Brite als FIFA-Schiedsrichter. Er ist dennoch aus deutscher Sicht ein nahezu unbeschriebenes Blatt.

Brooks pfeift Deutschland – Luxemburg

Obwohl der 35-Jährige bereits einige Erfahrungen auf fußballerischem Top-Niveau sammeln konnte. Sein Arbeitsalltag konzentriert sich dabei allerdings größtenteils auf die Premier League und die Championship (erste und zweite englische Liga). Erst zweimal kam er in der Qualifikation für ein großes internationales Turnier zum Einsatz.

Wie es der Zufall so will, pfiff Brooks 2023 bereits die Luxemburger in der EM-Qualifikation. Ohne großen Erfolg. Der klare Außenseiter musste sich mit 0:9 den Portugiesen geschlagen geben. Aus deutscher Sicht darf Brooks‘ kommendes Quali-Spiel sicher ähnlich deutlich ausfallen. Beim DFB spielte lediglich die U21 schon unter der Leitung des Briten.

Sieg reicht vorerst nicht

Hierzulande ist die Zuversicht groß, dass Brooks‘ erstes Aufeinandertreffen mit der A-Nationalmannschaft in positiver Erinnerung bleiben wird. Doch auch, wenn es gegen Luxemburg souveräne drei Punkte für den DFB gibt, ist die WM-Teilnahme nicht gesichert.

Immerhin behielten Nagelsmann und Co. durch einen Sieg bei Luxemburg – Deutschland die Entscheidung über den Gruppenausgang in der eigenen Hand. Das sollte das ausgerufene Ziel sein. Hoffentlich ohne, dass John Brooks bei der Partie eine zentrale Rolle einnehmen muss.