Luxemburg – Deutschland: Fans toben trotz DFB-Sieg – „Frechheit“

Der nächste Schritt Richtung Weltmeisterschaft ist getan! Dass Deutschland gegen Luxemburg aber so eine zähe Angelegenheit wird, haben vermutlich nur sehr wenige erwartet.

Auch wenn es drei wichtige Punkte für Deutschland gibt, sind die DFB-Fans alles andere als zufrieden. Denn mit dieser Leistung gegen Luxemburg wird es nicht nur gegen die Slowakei im Entscheidungsspiel schwierig, auch bei einer möglichen WM-Teilnahme sehen viele Anhänger schwarz.

Luxemburg – Deutschland: DFB müht sich zum Sieg

Wer einen deutlichen Sieg des DFB-Teams erwartet hat, wurde bitter enttäuscht. Denn Deutschland hatte gegen Luxemburg teilweise großes Glück, dass es nicht in einer Blamage endete. Der Außenseiter zeigte über die kompletten 90 Minuten eine starke Leistung und bereitete den Deutschen große Probleme.

Vor allem in der ersten Halbzeit fand die Mannschaft von Julian Nagelsmann einfach keine Lösungen. Die Stars um Florian Wirtz, Leroy Sane und Co. taten sich extrem schwer, weshalb es auch mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging.

Ohne Veränderungen auf Seiten der Deutschen ging es nach dem Seitenwechsel furios weiter. In der 49. Minute erlöste Nick Woltemade die deutsche Nationalmannschaft mit dem 1:0. Doch Luxemburg gab nicht auf, spielte weiter mutig nach vorne. Belohnt wurden sie nicht, stattdessen machte Woltemade in der Schlussphase den zweiten Treffer.

Fans toben nach DFB-Erfolg

Weil eben die Leistung nicht stimmte, waren die DFB-Fans außer sich. In den sozialen Netzwerken tobten sie gegen die Nationalmannschaft: „Diese ersten 40 Minuten sind und bleiben der Gipfel der Frechheit. Muss man sich das bieten lassen?“, „Das ist eine bodenlose Leistung. Irgendwann kann man sich das nicht mehr geben“ und „Deutschland lässt sich von Luxemburg vorführen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einfach nur peinlich.“

Auch wenn die Leistung unterirdisch war, hat die DFB-Auswahl einen weiteren großen Schritt Richtung WM gemacht. Um endgültig alles klarzumachen, reicht gegen die Slowakei im Entscheidungsspiel am Montag (17. November) ein Unentschieden. Die Slowaken sind nämlich punktgleich mit Deutschland, haben aber die schlechtere Tordifferenz.