Luxemburg – Deutschland im Live-Ticker: DFB-Team müht sich zum Sieg ++ Drama im Parallelspiel

Nur noch zwei Spiele, dann heißt es für Deutschland: WM oder Playoffs. Gegen Luxemburg am Freitag (14. November, 20.45 Uhr) wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die drei Punkte fest einplanen. Dann kommt es am Montag zum Entscheidungsduell gegen die Slowakei.

Doch der Fokus richtet sich vorher auf Luxemburg. Deutschland will schon wie im Hinspiel alles frühzeitig klarmachen. Dabei muss das DFB-Team ohne Kapitän Joshua Kimmich auskommen. Sein Ersatz steht aber schon fest.

Luxemburg – Deutschland im Live-Ticker

Welche elf Spieler schickt Julian Nagelsmann ins Rennen? Gibt es weitere Debütanten bei Deutschland? Wie hoch wird Deutschland gewinnen? Alle Infos zur Partie gegen Luxemburg gibt es bei uns im Live-Ticker.

Luxemburg – Deutschland 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Woltemade (49.), 0:2 Woltemade (69.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Deutschland siegt mühsam gegen die Slowakei. Die drei Punkte sind wichtig, aber die Leistung war heute unteririsch. Im Parallelspiel hat die Slowakei auf dramatische Art und Weise mit 1:0 gegen Nordirland gewonnen. Damit wird am Montag im direkten Duell alles entschieden.

90+2. In der Nachspielzeit trifft die Slowakei tatsächlich doch noch gegen Nordirland. Ist das irre!

90. Es gibt vier Minuten an Nachspielzeit.

88. Übrigens: Im Parallelspiel zwischen der Slowakei und Nordirland sind weiterhin keine Tore gefallen.

82. Die letzten Minuten laufen. Ob hier noch was passieren wird?

74. Für Luxemburg ist das extrem bitter. Der Außenseiter war über Phasen der Partie besser, konnte aber seine Chancen nicht nutzen.

69. TOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Ist das jetzt die Entscheidung? Wieder ist es ein langer Ball auf Sane, der zu Baku spielt, der wiederum Woltemade perfekt in den Lauf spielt. Der Stürmer ist eiskalt und macht das 2:0 für das DFB-Team.

68. Die Luxemburger spielen weiter mutig nach vorne. Das DFB-Team wird tatsächlich hinten reingedrückt und muss um die Führung gegen Luxemburg zittern. Diesen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.

66. Gnabry geht runter, Kevin Schade kommt für ihn rein.

56. Rudelbildung nach einem Tah-Foul. Der Kapitän bekommt dafür die Gelbe Karte.

53. Wechsel beim DFB-Team: Goretzka ist auch gelbverwarnt und geht raus. Gerade wurde von den Luxemburgern nach einem Foulspiel der Platzverweis gefordert, weshalb Nagelsmann schnell reagiert. Nmecha ist für den Bayern-Star dabei.

49. TOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Da ist die große Erlösung. Ein langer Ball auf Sane, der dann sein Tempo ausnutzt und Woltemade im Strafraum der Luxemburger findet. Der Ex-Stuttgarter trifft dann eiskalt zum 1:0 für das DFB-Team ein.

46. Weiter geht’s! Keine Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Luxemburg bringt Martins für den gelbverwarnten Bohnert.

HALBZEIT! Fassungslosigkeit im DFB-Lager, großer Jubel beim Außenseiter. Denn Luxemburg ist hier die mutigere, bessere Mannschaft gegen Deutschland. Zwar hatte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann einige gute Chancen, doch das ist alles viel zu wenig. In der 2. Halbzeit muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Im Parallelspiel der Slowakei gegen Nordirland sind ebenfalls noch keine Tore gefallen, weshalb die Deutschen derzeit weiter oben in der Gruppe stehen.

40. Die letzten Minuten laufen. Passiert hier in der 1. Halbzeit noch etwas?

36. Kurzer Blick auf das Parallelspiel zwischen der Slowakei und Nordirland. Dort sind ebenfalls keine Tore gefallen.

31. Goretzka sieht nach einem harten Einsteigen die erste gelbe Karte.

30. Auch wenn Deutschland sich mittlerweile einige Torchancen erspielt hat, – vor allem Wirtz hatte eine dicke Chance – ist Luxemburg weiterhin gut dabei und bereitet Tah, Anton und Co. weiterhin große Probleme.

20. Sinani zieht aus der Distanz ab und zwingt Baumann zur Glanzparade.

18. Das war knapp! Dardari sprintet in den Strafraum, lässt Anton ausspielen und zieht ab. Sein Schuss fliegt nur hauchdünn am Tor vorbei. Die Nagelsmann-Elf ist derzeit die unterlegene Mannschaft!

17. Das DFB-Team hat derzeit große Probleme, gegen diese druckvollen Luxemburger eine Lösung zu finden. Eine mutige Anfangsphase des Außenseiters.

11. Auf der anderen Seite hat Sinani die dicke Möglichkeit, aber auch er trifft aus fünf Metern den Ball nicht richtig. Glück für die deutsche Nationalmannschaft!

8. Wirtz hat die erste Großchance, trifft die Kugel aber nicht optimal. Sein Schuss aus 18 Metern kann der Torhüter zur Ecke abwehren. Die am Ende keine Gefahr einbringt.

7. Und es geht so furios weiter. Luxemburg zeigt dem DFB-Team, dass es heute alles andere als einfach wird. Fragt sich nur, wie lange der Gastgeber das durchhalten kann?

4. Das sind ja mal irre erste Minuten der Luxemburger, die offensivfreudig anfangen und früh Druck auf die Deutschen ausüben. Gerade musste Raum im Strafraum klären, ansonsten wäre es richtig gefährlich geworden.

1. Los geht’s! Das DFB-Team spielt zum ersten Mal im neuen Trikot von links nach rechts.

20.39 Uhr: Die beiden Teams sind bereit, die Fans auch. Gleich gibt es erstmal die Nationalhymnen.

20.25 Uhr: Auf der Bank sitzen viele bekannte Gesichter und eben die beiden Top-Talente Ouedraogo und El Mala, die auf ihre Debüts hoffen werden.

19.40 Uhr: Die Aufstellung ist da! So lässt Nagelsmann zunächst spielen: Baumann – Baku, Anton, Tah, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry, Woltemade. Leroy Sane darf also direkt von Beginn an ran.

19.01 Uhr: Bevor gleich die Aufstellung bekanntgegeben wird, eine wichtige Info noch für alle Fans: Hier wird das Spiel übertragen:

17.08 Uhr: Die Bilanz gegen Luxemburg ist übrigens mehr als nur gut: fünf Spiele, fünf Siege, 27 zu 3 Tore.

16.16 Uhr: Die Augen werden auch auf zwei Top-Talente gerichtet sein, die erstmals vom Bundestrainer nominiert worden sind: Assan Ouedraogo (RB Leipzig) und Said El Mala (1. FC Köln). Ob sie ihre Debüts feiern werden, zeigt sich dann.

15.45 Uhr: Ohne Joshua Kimmich muss die DFB-Auswahl auskommen. Der Bayern-Star ist angeschlagen, könnte aber gegen die Slowaken zurückkehren. Wer die Kapitänsbinde gegen Luxemburg übernehmen wird, ist Jonathan Tah. Das verkündete Julian Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel. Hier mehr dazu.

Mehr News für dich:

15.23 Uhr: Die Ausgangslage in der Gruppe A ist folgende: Deutschland führt mit 9 Punkten vor der Slowakei, die punktgleich mit dem DFB-Team ist. Allerdings hat das Nagelsmann-Team die bessere Tordifferenz. Gewinnen die Deutschen gegen Luxemburg und die Slowaken im Parallelspiel gegen Nordirland, kommt es am Montag zum Entscheidungsduell zwischen Deutschland und der Slowakei.

Freitag, 14. November, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie Luxemburg – Deutschland. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.