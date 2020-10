Lokomotive Moskau – FC Bayern München im Live-Ticker: Nächste Bayern-Gala? Sané und Gnabry nur auf der Bank

Lokomotive Moskau – FC Bayern München im Live-Ticker: Gegen den russischen Vizemeister sind die Jungs von Hansi Flick in der Favoriten-Rolle.

Moskau. Am frühen Dienstagabend (18.55 Uhr) gastiert der amtierende Champions-League-Sieger in Russland: Lokomotive Moskau empfängt am zweiten Spieltag der Gruppenphase den FC Bayern München.

Vergangene Woche schossen die Münchner ihren stärksten Gruppengegner Atletico Madrid mit 4:0 aus der Allianz-Arena. Gegen Lokomotive Moskau ist der FC Bayern München in der klaren Favoritenrolle.

Lokomotive Moskau – FC Bayern München im Live-Ticker

Alle Neuigkeiten rund um die Partie zwischen dem russischen Vizemeister und dem Triple-Sieger der letzten Saison erhältst du hier bei uns im Live-Ticker.

Lokomotive Moskau – FC Bayern München: -:- (-:-)

Tore: –

Voraussichtliche Aufstellungen:

Lokomotive Moskau: Guilherme – Rybus, Murilo, Corluka, Zhivoglyadov – An. Miranchuk, Magkeev, Ignatiev – Smolov, Krychowiak – Zé Luis

FC Bayern München: Neuer – Hernandez, Alaba, Süle, Pavard – Goretzka, Kimmich – Coman, Tolisso, Müller – Lewandowski

18.22 Uhr: Kann die Moskauer Defensive Robert Lewandowski stoppen? Der Münchner Toptorjäger erzielte am Wochenende einen Dreierpack gegen Eintracht Frankfurt.

17.46 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde vor dem Spiel gibt der FC Bayern seine Startelf bekannt. Die Flügelflitzer Sané und Gnabry nehmen zunächst auf der Bank Platz, Flick setzt dafür auf Müller und Coman.

16.05 Uhr: Das letzte Champions-League-Spiel in Russland verlief für die Bayern allerdings sehr unglücklich. Im November 2016 trafen die Münchner unter Coach Carlo Ancelotti auf den FK Rostow, einen Debütanten in der Königsklasse – und verloren mit 2:3. Doch ein ähnlicher Verlauf gegen Lokomotive Moskau scheint bei der aktuellen Topform des deutschen Meisters sehr unwahrscheinlich.

13.29 Uhr: Für die Bayern geht es auch darum, einige Serien weiter auszubauen. Zum einen hat man unter Hansi Flick noch kein einziges Duell in der Champions League verloren. Zum anderen haben die Münchener die letzten zwölf Spiele in der Königsklasse alle für sich entschieden – Rekord. Verläuft das Spiel in Moskau normal, haben nach Abpfiff beide Serien weiter Bestand.

Dienstag, 27. Oktober, 07.38 Uhr: Ein erneutes Willkommen hier beim Champions-League-Ticker zur Partie Moskau – München. Es ist Spieltag. Holen sich die Bayern den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel?

16.00 Uhr: Wegen eines positiven Corona-Tests verpasste Bayern-Star Serge Gnabry in der vergangenen Woche das Spiel gegen Atletico Madrid. Doch mittlerweile steht die Vermutung im Raum, dass das Testergebnis falsch war. Steht der Nationalspieler eventuell am Dienstag sogar schon in der Startelf? Mehr dazu hier <<<<.

15.11 Uhr: Für die Münchner Defensive könnte es ein ruhiger Abend werden. Lokomotive Moskau erzielte in zwölf Ligaspielen bisher lediglich 13 Tore – nur vier Vereine in Russland haben in dieser Saison seltener getroffen. Zum Vergleich: Die Bayern haben in fünf Bundesligapartien bereits 22-mal genetzt.

14.27 Uhr: Die Bayern haben mit dem 4:0 gegen Atletico Madrid einen Traumstart in die diesjährige Champions-League-Saison hingelegt (HIER im Live-Ticker <<<). Den beiden anderen Clubs in der Gruppe A, Lokomotive Moskau und RB Salzburg, wird maximal eine Außenseiterrolle für das Erreichen der K.O.-Runde zugeschrieben. Die beiden trennten sich am 1. Spieltag mit 2:2.

Montag, 26. Oktober, 14.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Champions-League-Partie Lokomotive Moskau – FC Bayern München. Alle Infos rund um die Begegnung bekommst du hier!