Liverpool - Tottenham im Livestream und TV - hier siehst du die Premier League live

Du bist heiß auf die Premier League und willst das Spiel Liverpool - Tottenham im Livestream oder TV verfolgen?

Dann bist du hier genau richtig. Wir erklären dir in den folgenden Absätzen, wie du das Premier-League-Spiel Liverpool - Tottenham im Livestream oder TV sehen kannst.

Premier League: Liverpool - Tottenham im Livestream oder TV

Die Premier League wurde in den vergangenen Jahren in Deutschland immer beliebter. Schließlich gilt das englische Fußball-Oberhaus als beste Liga der Welt. Außerdem ist der Titelkampf in der Premier League meist deutlich spannender und abwechslungsreicher als in der Bundesliga.

Und last but not least: In den vergangenen Jahren wechselten einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga in die Premier League: Jürgen Klopp, Pierre-Emerick Aubameyang und Co. – sie alle machen die erste englische Liga für deutsche Fans so interessant.

Premier League im Livestream und TV bei Sky

Die Premier League kehrt in dieser Saison zu Sky zurück. Schon bis 2016 hatte der Pay-TV-Sender die Spiele von Liverpool, Arsenal und Co. exklusiv live gezeigt.

In den vergangenen drei Jahren lief die Premier League beim Streamingdienst DAZN. Die Übertragungsrechte für die kommenden drei Spielzeiten wurden vor einigen Monaten neu vergeben. Sky und DAZN lieferten sich ein Wettbieten – mit dem erfolgreichen Ende für Sky.

Sky zeigt alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge – 232 Spiele live, die 148 anderen Partien zeitversetzt. Sonntags führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem Experten durch das Topspiel des Tages sowie die Highlight-Sendung „What a strike“.

Auch das Spiel Liverpool - Tottenham läuft bei Sky. Mit der Sky Go App kannst du das Spiel zudem im Livestream verfolgen.

Die Spiele aus der Premier League kannst du bei Sky verfolgen, wenn du das Sport-Paket gebucht hast. Wenn du kein Interesse am Sport-Paket hast, kannst du wahlweise für einzelne Spiele auch ein Ticket kaufen.

Premier League – Torschützenkönige der vergangenen zehn Jahre

2018/19

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mané, Mo Salah (beide Liverpool)

je 22 Tore

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mané, Mo Salah (beide Liverpool) je 22 Tore 2017/18

Mo Salah (Liverpool)

32 Tore

Mo Salah (Liverpool) 32 Tore 2016/17

Harry Kane (Tottenham)

29 Tore

Harry Kane (Tottenham) 29 Tore 2015/16

Harry Kane (Tottenham)

25 Tore

Harry Kane (Tottenham) 25 Tore 2014/15

Sergio Agüero (Man. City)

26 Tore

Sergio Agüero (Man. City) 26 Tore 2013/14

Luis Suarez (Liverpool)

31 Tore

Luis Suarez (Liverpool) 31 Tore 2012/13

Robin van Persie (Man. United)

26 Tore

Robin van Persie (Man. United) 26 Tore 2011/12

Robin van Persie (Arsenal)

30 Tore

Robin van Persie (Arsenal) 30 Tore 2010/11

Dimitar Berbatov (Man. United), Carlos Tevez (Man. City)

je 21 Tore

Dimitar Berbatov (Man. United), Carlos Tevez (Man. City) je 21 Tore 2009/10

Didier Drogba (Chelsea)

29 Tore

(dhe)