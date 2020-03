Liverpool – Atletico Madrid im Live-Ticker: Gewaltiger Klopp-Schock im Achtelfinale?

Liverpool. Am Mittwochabend steigt in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel FC Liverpool – Atletico Madrid.

Das Hinspiel verlor Liverpool bei Atletico Madrid 0:1. Können die „Reds“ in der Champions League vor heimischer Kulisse noch mal das Ruder rumreißen?

Liverpool – Atletico Madrid im Live-Ticker

Oder fliegt der Titelverteidiger um Trainer Jürgen Klopp etwa schon im Achtelfinale raus?

Alle Infos zur Champions League und zur Partie Liverpool – Atletico Madrid im Live-Ticker!

Liverpool – Atletico Madrid 0:0 (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

Liverpool: Adrian – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Wijnaldum, Fabinho, Oxlade-Chamberlain – Salah, Roberto Firmino, Mané

Atletico Madrid: Oblak – Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi – Thomas, Koke – Correa, Saul Niguez – Joao Felix, Diego Costa

Spieldaten:

Anstoß: 11.03.2020, 21 Uhr

Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

34. Minute: Atletico beißt sich ins Spiel und fährt nun immer wieder Entlastungsangriffe. Das Powerplay von Liverpool nimmt eine Auszeit.

23. Minute: Liverpool ist nach wie vor das bessere Team. Atletico steht bislang aber defensiv sehr sicher. Das wird wohl eine Geduldsprobe für die "Reds".

14. Minute: In Liverpool schüttet es gerade gewaltig. Das sind nun wahrlich keine Bedingungen für Schönwetter-Spieler.

8. Minute: In den Anfangsminuten spielt nur der Liverpool FC. Atletico kommt kaum aus der eigenen Hälfte raus.

1. Minute: Das Spiel beginnt.

20.58 Uhr: Die Teams betreten die Arena.

20.56 Uhr: Im Anfield Stadium ertönt "You'll Never Walk Alone". In Zeiten von Geisterspielen saugen wir diese Atmosphäre gerne auf.

20.50 Uhr: Macht Salah heute mal wieder den großen Unterschied? Der ägyptische Stürmerstar hat beim FC Liverpool in 143 Pflichtspielen 91 Treffer erzielt. Auch heute ruhen die Hoffnungen mal wieder auf dem 27-Jährigen.

20.32 Uhr: Die Spieler laufen sich im Anfield Stadium warm. In einer knappen halben Stunde ist Anpfiff.

20.00 Uhr: Eine Stunde noch, dann geht's endlich los. Kann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp das 0:1 aus dem Hinspiel drehen? Oder ist für den Titelverteidiger schon im Achtelfinale Schluss?

15.58 Uhr: Der FC Liverpool offenbarte in den vergangenen Wochen ungeahnte Schwächen. Nach der 0:1-Hinspielpleite in Madrid ging auch das Liga-Spiel beim FC Watfort 0:3 verloren, wenige Tage später schied die Klopp-Elf durch ein 0:2 bei Chelsea London aus dem FA-Cup aus. Nun muss gegen Atletico ein Sieg her.

12.00 Uhr: Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel steht Liverpool unter Druck. Dass zudem auch Kapitän Jordan Henderson weiterhin ausfällt, macht die Lage für das Klopp-Team nicht einfacher. Darüber hinaus fällt bei den „Reds“ aber niemand aus.

Mittwoch, 9.33 Uhr: Matchday! Heute dürfen sich die Anhänger von Fußballspielen mit Fan-Beteiligung noch einmal an einer randvollen Anfield Road erfreuen. Die Corona-Verlegung des Premier-League-Spiels Arsenal gegen ManCity lässt jedoch vermuten, dass der Virus bald auch in England für Wirbel sorgen wird.

13.28 Uhr: Die Pflichtspiele zwischen Liverpool und Atletico Madrid waren immer hart umkämpft. In der Champions-League-Saison 2008/09 begegneten die beiden Teams sich in der Gruppenphase. Beide Partien endeten 1:1. Im Halbfinale der Europa League 2009/10 gewann Atletico Madrid das Hinspiel 1:0. Im Rückspiel stand es nach 90 Minuten 1:0 für Liverpool. In der Verlängerung gewann Liverpool zwar 2:1, doch wegen der Auswärtstor-Regel zog Atletico ins Finale ein.

12.02 Uhr: In der Liga spielt Atletico Madrid bisher eine wenig überzeugende Saison. Nach 27 Spieltagen liegt die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 45 Punkten auf dem 5. Platz und muss um die Qualifikation zur Champions League bangen. Ganz anders sieht es beim FC Liverpool aus. Die „Reds“ marschieren seit Saisonbeginn an der Tabellenspitze der Premier League einsam allen davon und können schon in zwei Wochen die Meisterschaft perfekt machen.

10.21 Uhr: Für Liverpool wird das Rückspiel gegen Atletico Madrid ein Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite muss die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mutig nach vorne spielen, weil die „Reds“ einen Rückstand aufholen müssen. Auf der anderen Seite darf der kommende englische Meister nicht zu forsch auftreten. Liverpool muss defensiv sicher stehen. Denn sollte Atletico ein Tor erzielen, braucht Liverpool schon drei Treffer.

9.42 Uhr: Im Hinspiel enttäuschte Liverpool auf ganzer Linie. Nach einer Ecke brachte Saul Niguez die Spanier in der 4. Minute in Führung. Der frühe Rückstand verunsicherte die „Reds“ offenbar. Liverpool fand gegen ein gewohnt bissiges und aggressiv verteidigendes Atletico nie richtig ins Spiel.

Dienstag, 10. März, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.