Hammer um Lionel Messi? Entscheidung wohl endgültig gefallen

Lionel Messi und Inter Miami stehen kurz vor einer Vertragsverlängerung. Laut „ESPN“ klärt der argentinische Superstar nur noch Details mit dem MLS-Klub.

Bereits seit 2023 spielt der vielfache Weltfußballer in Miami. Die Verhandlungen zwischen Lionel Messi und Miami sollen bald abgeschlossen sein, sodass der Vertrag dann durch die Major League Soccer endgültig genehmigt werden könnte.

Lionel Messi bleibt wohl bei Miami

Gerüchte über Messis Wechsel oder Karriereende nach der WM 2026 gab es viele. Trotzdem wollen er und Miami weiterhin zusammenarbeiten. Jorge Mas, Miteigentümer des Vereins, betonte gegenüber „ESPN„, der Klub werde alles tun, um Messi den Verbleib zu erleichtern. „Dieser Plan scheint in Erfüllung zu gehen!“

Messis Bedeutung für den Klub ist auch bei Stadionplänen offensichtlich. Für die kommende Saison eröffnet Inter Miami ein 350-Millionen-Dollar-Stadion, den „Freedom Park“. Messi soll dort eine zentrale Rolle spielen.

Zukunftsprojekt bei Inter Miami

Bereits 2023 entschied er sich bewusst gegen ein Angebot aus Saudi-Arabien und wählte das ambitionierte Projekt von Inter Miami. Das neue Stadion soll 25.000 Zuschauer umfassen und von Parks, Geschäften sowie Freizeitflächen umrahmt. Es soll Miamis Fußballgemeinschaft stärken.

Lionel Messi wechselte 2023 aus Paris in die US-Liga und verzichtete auf bis zu 600 Mio. Euro Gehalt aus Saudi-Arabien. Sein Fokus liegt auf der sportlichen Herausforderung in den USA.

