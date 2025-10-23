Mega-News von Lionel Messi – Emotionale Videobotschaft für die Fans

Lionel Messi bleibt weiter in Miami! Der Superstar hat seinen Vertrag beim MLS-Klub Inter Miami bis 2028 verlängert. Die Verkündung erfolgte mit einem beeindruckenden Video namens „He’s home“. Darin blättert Messi die Vertragsdokumente durch, unterschreibt und lächelt zufrieden. Umgeben von der Baustelle des zukünftigen „Miami Freedom Parks“ setzt er ein Zeichen.

Mitten im Stadiontraum

Das Stadionprojekt „Miami Freedom Park“, ein Prestigeobjekt des Klubs, wird 2026 eröffnet. Messi wird auch dann noch für Inter Miami auflaufen, wie das Video suggeriert. Am Ende des emotionalen Clips steht über den Bauarbeiten der Schriftzug „Freedom to Dream“. Eine besondere Idee: Das Wort „to“ verwandelt sich in die berühmte Rückennummer „10“.

„Der GOAT ist hier, um zu bleiben. Lionel Messi verlängert bis 2028“, verkündete die MLS stolz online. Durch die Vertragsverlängerung bleibt Miami auch langfristig ein Sehnsuchtsort für Messi-Fans. Ursprünglich hätte Messis Vertrag Ende 2025 geendet, doch jetzt können sich die Anhänger noch drei weitere Jahre auf ihren Liebling freuen.

Lionel Messi: Rekordsaison in den USA

Messis Jahr bei Inter Miami war ein sportlicher Erfolg. In 43 Pflichtspielen erzielte der Superstar stolze 37 Tore. Zusätzlich bereitete er 19 weitere Treffer vor. Die reguläre MLS-Saison endete bereits. Mit 29 Toren in der Meisterschaft sicherte sich der Weltfußballer den Titel des Torschützenkönigs.

Noch am Dienstag zeichnete ihn die Major League Soccer als Spieler des Monats Oktober aus. Sein unglaubliches Spielverständnis und seine Trefferquote machen ihn zu einer lebenden Legende. Auch die zukünftigen Spiele versprechen spektakulären Fußball – und eine strahlende Zukunft für den MLS-Klub und Lionel Messi.