Fußball-Beben um Lionel Messi: Superstar will Barcelona nach 20 Jahren verlassen!

Das ist eine wahre Hammer-Meldung! Lionel Messi will den FC Barcelona nach über 20 Jahren im Verein verlassen. Am Dienstagabend teilte der argentinische Superstar seinem Verein per Fax mit, dass es für ihn an der Zeit ist weiterzuziehen. Das berichteten zunächst spanische und argentinische Medien übereinstimmend.

Wenig später bestätigte dies auch der FC Barcelona selbst gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur „AP“. Lionel Messi will offenbar Gebrauch von einer Klausel in seinem Vertrag machen, die es ihn noch in diesem Sommer erlaubt, den Verein zu verlassen.

Lionel Messi: Klausel ermöglicht Ausstieg

Möglich macht das eine Klausel im Vertrag des 33-Jährigen. Diese besagt, dass Messi nach jeder Saison die Möglichkeit hat, seinen Vertrag mit den Spaniern einseitig auflösen zu können. Dem Vernehmen nach soll besagte Klausel zwar nur bis zum 1. Juni eines Jahres gelten. Jedoch geht der Flügelflitzer offenbar davon aus, dass sich die Frist durch die Umstände durch Corona verlängert habe.

Das Spiel gegen den FC Bayern München könnte das letzte für Messi im Dress von Barcelona gewesen sein. Foto: imago images / Poolfoto

Über mögliche Ziele für den 1,70-Meter-großen Dribbelkünstler wird ebenfalls schon spekuliert. So gelten vor allem Europa-League-Finalist Inter Mailand und der französische Dauermeister Paris Saint-Germain als heiße Kandidaten. Ebenso können sich viele einen Wechsel zum englischen Vizemeister Manchester City vorstellen. Dort trainiert immerhin Messis einstiger Lehrmeister Pep Guardiola.

Über zwanzig Jahre im Verein

Es wäre nicht weniger als das Ende einer Ära in der Fußball-Welt. Messi kam 2000 als 13-Jähriger in die Fußballschule des spanischen Vereins. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften, ehe er vier Jahre später schon sein Debüt bei den Profis feierte. Es war der Beginn einer der erfolgreichsten Karrieren, welche der Fußball je gesehen hatte.

Messi und Barcelona sammelten zahlreiche Trophäen. Darunter vier Champions-League-Titel, zehn Meisterschaften sowie sechs Pokalsieger. Außerdem wurde argentinische Nationalspieler sechs Mal mit dem Ballon d'Or als bester Fußballspieler des Planeten ausgezeichnet. Damit ist er alleiniger Rekordhalter.

Auch neuer Trainer kann Messi nicht von Verbleib überzeugen

Nach der verpassten Meisterschaft und dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen den FC Bayern München waren bereits zum ersten Mal Gerüchte aufgekommen, dass die Ära des Superstars bei Barca vorbei sein könnte. Nun scheinen sich diese zu bewahrheiten. Daran kann offenbar nicht mal der neue Trainer Ronald Koeman etwas ändern.

--------------

Weitere News aus der Sport-Welt:

---------------

Nach Gesprächen mit dem neuen Coach soll der Entschluss bei Messi weiter gereift sein. Fest steht, dass Barcelona vor einem Neuanfang steht. Dieser wird nicht ohne größeren Umbruch im Kader stattfinden. Einige Spieler sollen auf der Abschussliste stehen. Darunter auch Messis Stürmerkollege Luiz Suarez. Auch das soll der Argentinier nicht gerade mit Freude aufgenommen habe. (mh)