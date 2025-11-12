Aus und vorbei! Entscheidung um Lionel Messi wohl gefallen

FC Barcelona-Präsident Joan Laporta hat Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi deutlich abgewiesen. „Aus Respekt gegenüber Messi, allen Mitarbeitern des Vereins und den Vereinsmitgliedern ist es nicht richtig, über etwas zu spekulieren, das nicht realistisch ist, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, erklärte er bei Catalunya Radio.

Lionel Messi: Fan-Hoffnungen geplatzt

Der achtfache Weltfußballer hatte kürzlich mit einem Besuch des Camp Nou die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Mitten in seiner aktuellen Karriere bei Inter Miami ließ Messi die Fans hoffen, indem er auf Instagram kryptisch schrieb: „Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte.“ Doch Laportas Worte verdeutlichen, dass ein Comeback Messis in Barcelona kein realistisches Szenario ist.

Messi hatte den FC Barcelona 2021 schweren Herzens verlassen. Ganze 17 Jahre schnürte er sich dort die Schuhe, erzielte sagenhafte 672 Tore. Sein Abgang zu Paris Saint-Germain war für viele Fans ein Schock, bevor der Argentinier 2023 seine Karriere bei Inter Miami fortsetzte. Der MLS-Klub dürfte dabei die letzte Station seiner aktiven Karriere sein. Eine Rückkehr als Spieler zum Camp Nou scheint ausgeschlossen.

Nachträglicher Abschied?

Laporta sprach jedoch über eine geplante große Ehrung für den Weltmeister. Der Präsident sieht Messi als festen Teil der Vereinsgeschichte und möchte ihm einen speziellen Moment widmen. „Es ist nur fair, dass er die beste Ehrung der Welt erhält. Es wäre wunderbar, wenn diese Ehrung hier vor 105.000 Fans stattfinden würde“, so Laporta. Dennoch bleibt die Frage offen, wann die renovierte Arena verfügbar ist. Verzögerungen bei den Umbauarbeiten könnten die Pläne noch hinauszögern.

Messi bleibt für die Katalanen eine Legende, auch wenn sich seine aktive Karriere langsam dem Ausklang nähert. Doch selbst Jahre nach seinem Abschied liebt Barcelona den Rekordspieler. Seine Treue zum Verein bleibt für Laporta und die Fans unvergessen.