Entscheidung offiziell: UEFA-Verkündung vor Leverkusen – PSG

Sieglos oder ungeschlagen? Vor dem Spiel Leverkusen – PSG (21. Oktober, Dienstag, 21 Uhr) lassen sich die bisherigen beiden Auftritte der Werkself in der Königsklasse aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Mit dem amtierenden Titelträger wartet in jedem Fall die härteste Aufgabe bislang.

Auch die PSV aus Eindhoven (1:1) und der FC Kopenhagen (2:2) konnten die Werkself bereits herausfordern. Und während sich Bayer nach dem turbulenten Sieg in Mainz (4:3) voll auf das Spiel Leverkusen – PSG fokussiert, gab die UEFA mittlerweile eine wichtige Entscheidung bekannt.

Leverkusen – PSG: Manzano pfeift

Jesus Gil Manzano wird die Partie in der BayArena leiten. Ein neues Gesicht. Für die Leverkusener. Nicht für die Champions League. Der FIFA-Schiedsrichter aus Spanien leitete bereits 27 Partien der europäischen Königsklasse und gilt als Veteran auf Top-Niveau.

+++Sky jubelt über Bundesliga-Erfolg+++

Auch PSG absolvierte bereits vier Spiele unter der Leitung des 41-Jährigen. Und was sticht bei Manzano besonders heraus? Er fährt eine strenge Linie, zeigt schon früh gelbe Karten. In den 27 CL-Einsätzen, zückte er 104 Mal eine Verwarnung. Doch einmal Autorität etabliert, lässt er das Spiel an längerer Leine laufen.

Keine Platzverweise

Nicht eine einzige rote Karte zückte Manzano in seiner Champions-League-Karriere, die bereits in der Saison 2017/2018 begann. Eine Linie, auf die sich beide Teams einstellen werden müssen. Dass Manzano entscheidend am Spielverlauf beteiligt sein wird, ist nicht zu hoffen.

Aktuelle News für Dich:

Dennoch findet das dritte CL-Spiel der Werkself unter erfahrenen Augen statt. Ob bei Leverkusen – PSG tatsächlich die Überraschung gegen den Titelträger gelingen kann, bleibt abzuwarten. Angel N. Rodriguez und Guadalupe P. Ayuso unterstützen als Linienrichter. Alejandro M. Ruiz fungiert als vierter Offizieller und Carlos C. Grande trägt die Verantwortung für den VAR.