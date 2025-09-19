Leverkusen – Gladbach: Überrascht Polanski sofort mit einer Hammer-Personalie?

Die ersten Wochen der neuen Bundesligasaison sind vorbei und bei Borussia Mönchengladbach gleichen sie einer sportlichen Katastrophe. Drei Spiele, nur ein Punkt, null Tore, dafür aber eine Trainerentlassung. Mit Leverkusen – Gladbach (Sonntag, 17.30 Uhr) steht für die Fohlen nun auch noch ein schwerer Brocken bevor.

Doch mit Eugen Polanski steht auch ein neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie. Und um die Wende zu schaffen, könnte sich der Seoane-Nachfolger für das Leverkusen-Spiel für eine Hammer-Personalie entscheiden.

Leverkusen – Gladbach: Neue Chance für Neuhaus?

Gerardo Seoane war etwas mehr als zwei Jahre Trainer bei Borussia Mönchengladbach und in dieser Zeit gab es bei den Fohlen einen großen Verlierer: Florian Neuhaus. Der Gladbach-Trainer war kein Fan vom 28-Jährigen und machte daraus auch kein Geheimnis. Schließlich war Neuhaus unter Seoane auf dem Platz kaum zu sehen.

Doch auch selbstverschuldet hat sich der ehemalige deutsche Nationalspieler zuletzt ins Abseits manövriert. Durch die „Mallorca-Affäre“ strich er sich quasi selbst aus dem Kader. Während der Sommervorbereitung für diese Saison wurde Neuhaus aufgrund des Skandals zur U23 degradiert und trainierte dort vier Wochen lang unter Eugen Polanski – dem neuen Mann an der Seitenlinie der Profis. Und das könnte für Neuhaus nachträglich zu einer großen Chance werden. Schon gegen Leverkusen?

Polanski schwärmt von Neuhaus

Als Ex-Trainer der U23 kennt Polanski die Spieler aus dem Profikader ohnehin gut, doch Neuhaus durfte er sogar vier Wochen lang persönlich trainieren – und Polanski ist ein Fan von ihm. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Leverkusen offenbarte der neue Gladbach-Coach: „Ich muss euch nicht sagen, dass Florian Neuhaus einer der besten Fußballer bei uns im Team ist – das wissen wir.“

Polanski weiter: „Er hat sehr, sehr große Stärken, die wir definitiv brauchen werden.“ Konkrete Einblicke in die Aufstellung wollte Polanski bei seiner Antritts-Pressekonferenz jedoch noch nicht geben: „Ihr müsst mir nach zwei Trainingseinheiten noch ein bisschen mehr Zeit geben.“

Doch wieso sollte Polanski einen Spieler, den er selbst als einen der besten im Team bezeichnet, auf die Bank setzen? Neuhaus könnte nach langer Zeit wieder einen Trainer haben, der voll auf ihn setzt – doch es liegt auch am 28-Jährigen, sich dann wieder zu beweisen.