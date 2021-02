Laura Wontorra: So hast du sie noch nie gesehen – „So mal bei der Champions League auftreten“

Fußball-Fans kennen Laura Wontorra vor allem für ihre Moderationskünste bei RTL. Egal ob Bundesliga, Europa League oder Spiele der Nationalmannschaft – die 31-Jährige ist beim Privatsender in Sachen Fußball nicht wegzudenken.

Dabei tritt Laura Wontorra stets stilsicher und modebewusst auf. Doch auf ihrem neusten Schnappschuss auf Instagram ist Moderatorin fast nicht wiederzuerkennen.

Laura Wontorra: Einsame Karnevals-Grüße an die Fans

Rosemontag fiel in diesem Jahr aus. Wegen der Corona-Pandemie mussten sich alle Karnevalsfans zurücknehmen und auf große Umzüge und wilde Feiereien verzichten. Dass es so ganz ohne Kostümierung dann aber auch nicht geht, zeigt sich bei Wontorra.

Die gebürtige Bremerin zeigt sich auf Instagram im ungewohnten Look. Knall-pinkes Cowboy-Kostüm, dazu passendes Make-Up, viel Glitzer und vor allem eine lange blonde Mähne. So hätten einige Fans die eigentlich brünette Wontorra sicherlich nicht direkt erkannt.

„Happy Rosemontag“, schreibt sie zu den Bildern an ihre Follower. „Dolly feiert nächstes Jahr wieder mit euch.“ Warum sie sich trotz Feier-Verbot dennoch so in Schale warf? Die Auflösung darauf gibt sie in ihrer Story.

+++ ARD: Elton fordert Laura Wontorra zum Duell – doch die Moderatorin kontert mit DIESEM Spruch +++

„Wir drehen heute in Secret Mission“, berichtet sie vielsagend. Den genauen Anlass für ihr außergewöhnliches Kostüm behält sie allerdings für sich.

Fans von Laura Wontorra begeistert

Bei den Fans kommt das ungewöhnliche Outfit von Wontorra jedoch ziemlich gut an. „Bist du das auf dem Bild, Laura? Ist alles sehr hübsch, was man da so sieht“, findet ein User, während sich ein anderer überhaupt nicht sicher ist, ob es sich wirklich um die beliebte (Sport-)Moderatorin handelt.

-------------

Weitere Neuigkeiten:

Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali völlig außer sich – „Ich bin so sauer“

„Doppelpass“ (Sport 1): Gast-Auftritt lässt Zuschauer ausrasten – „Ach du meine Güte“

Sky bedient sich bei der Konkurrenz! SIE kommt von DAZN

-------------

„Dachte erst, warum postet sie Bilder von Charlotte Würdig. Siehst sehr gut aus und blond steht dir auch“, teilt ein Fan seine Meinung. Ein besonderer Wunsch wird aber vermutlich nicht in Erfüllung gehen: „So mal bei der Champions League auftreten.“

Bei der nächsten Fußball-Übertragung wird Wontorra wohl wieder mit einem weniger ausgefallenen Outfit zu sehen sein. (mh)