Harter Rückschlag für Superstar Lamine Yamal – jetzt geht das große Zittern los

Noch vor einer Woche glänzte Lamine Yamal mit einem Comeback beim FC Barcelona. Nach Schmerzen im Schambereich, die sich bei den Länderspielen mit Spanien gegen Bulgarien (3:0) und die Türkei (6:0) zeigten, musste der 18-Jährige pausieren.

Vergangenen Sonntag eilte er beim knappen 2:1-Sieg über Real Sociedad nach seiner Einwechslung mit einer traumhaften Vorlage zu Hilfe. Hansi Flick war anschließend voll des Lobes für seinen Youngstar. Jetzt fällt Lamine Yamal wieder wochenlang aus, könnte ein wichtiges Spiel der Katalanen verpassen.

Lamine Yamal: Verpasst er den Clasico?

Am Mittwoch feierte Lamine Yamal sein Comeback in der Startelf gegen Paris St. Germain. Er spielte die vollen 90 Minuten, Barcelona unterlag jedoch 1:2. Auch wenn die Rückkehr Mut machte, erlitten die Katalanen kurz darauf einen Dämpfer. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, machen die alten Leistenprobleme erneut Schwierigkeiten. Eine Pause von zwei bis drei Wochen sei unausweichlich.

Die Zwangspause kommt für Barcelona denkbar ungelegen. Sicher ist, dass Lamine Yamal das Auswärtsspiel bei Sevilla am Sonntag sowie die nächste Länderspielphase verpassen wird. Spanien tritt gegen Georgien und Bulgarien an. Besonders bitter: Auch sein Einsatz beim Clasico gegen Real Madrid am 26. Oktober ist gefährdet.

Ärger zwischen Flick und de la Fuente

Sein Fehlen sorgt für Spannungen zwischen Klubtrainer Hansi Flick und Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente. Flick war bereits beim letzten Ausfall von Lamine Yamal verärgert. Er kritisierte de la Fuentes Entscheidung, den Spieler trotz Schmerzen einzusetzen. „Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler“, bemängelte Flick. Außerdem hakte es laut Flick an der Kommunikation der beiden Trainer.

Luis de la Fuente zeigte sich von Flicks Äußerungen überrascht. Im Rahmen der Kaderbekanntgabe sagte der 64-Jährige: „Es gibt keinen Konflikt mit Flick. Ich war einfach überrascht von diesen Aussagen, weil er selbst Nationaltrainer war und ich dachte, er hätte dieses Einfühlungsvermögen.“ Dabei betonte er: „Wir haben zwei sehr wichtige Spiele – und reden über Flick. Wir spielen um die Weltmeisterschaft, das ist das, was wirklich zählt. Der Rest ist nicht wichtig.“

Das Hin-und-her zwischen den beiden Trainern zeichnet kein gutes Bild. Lamine Yamal hingegen bleibt weiterhin die zentrale Figur, auf die beide Parteien große Hoffnungen setzen. Mehr bleibt nun erstmal nicht übrig, als abzuwarten.