Lamine Yamal: Sein Vater wütet – „Größter moralischer Schaden einem Menschen gegenüber“

Er ist einer der größten und talentiertesten Spieler auf dieser Welt, hat schon mit 18 Jahren viele Titel gewonnen und eine steile Karriere vor sich. Doch die Niederlage beim diesjährigen Ballon d’Or wird auch Lamine Yamal sicherlich stören. Das Barcelona-Juwel musste sich Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain geschlagen geben, der diese individuelle Auszeichnung mehr als nur verdient hat.

Dass man im Lager von Lamine Yamal mit dem 2. Platz unzufrieden ist, zeigen vor allem die Aussagen seines Vaters. Nach der Zeremonie war er außer sich, machte krasse Vorwürfe gegen die Ausrichter des Ballon d’Or.

Lamine Yamal: Vater nach Ballon d’Or außer sich

Mit 18 Jahren wäre er der jüngste Sieger des Ballon d’Or gewesen und er kann es auch immer noch werden. Den Rekord hält Ronaldo Nazario, der 1997 im Alter von 21 Jahren und drei Monaten gewonnen hat. Lamine Yamal wird diesen individuellen Titel sicherlich irgendwann in den Händen halten.

Dass es nicht schon in diesem Jahr der Fall war, stört vor allem seinen Vater, der nach der Bekanntgabe allerdings ganz und gar nicht zufrieden war. In einem Videoanruf mit einem Reporter der Fußball-Talkshow „El Chiringuito“ wütete Mounir Nasraoui.

„Ich glaube, es ist der größte… ich werde nicht Raub sagen, sondern der größte moralische Schaden einem Menschen gegenüber. Lamine Yamal ist mit großem Abstand der beste Spieler der Welt. Mit einem riesigen Abstand. Nicht, weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist. Es gibt keine Rivalen. Hier ist etwas sehr Seltsames passiert“, sagte der Marokkaner.

Bester junger Spieler des Jahres

Eine wichtige individuelle Auszeichnung hat Lamine Yamal dennoch erhalten. Der Barca-Star wurde mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet. Diese bekommt der weltbeste U21-Spieler, den er schon im vergangenen Jahr gewinnen konnte.

Besonders interessant: Hinter Dembele und Yamal landete PSG-Star Vitinha vor Mohamed Salah und Raphinha, den viele ebenfalls als heißen Anwärter auf den Sieg hatten. Bayerns Harry Kane landete nur auf Platz 13.