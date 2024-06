Kroatien – Italien: Irre Achterbahnfahrt der Gefühle! EM-Star erlebt puren Wahnsinn

Was ein Spiel, was ein Drama! Die Partie Kroatien – Italien (1:1) wurde schon vor Anpfiff als Endspiel ausgerufen – vor allem für die Kroaten, die zum Siegen verdammt waren, um sicher weiterzukommen. Von der ersten bis zur letzten Sekunde lebte das Spiel von der Spannung. Letztlich wurde die Partie hochdramatisch.

In der letzten Sekunde des Spiels Kroatien – Italien schoss Mattia Zaccagni die Squadra Azzurra in die nächste Runde. Auf der anderen Seite wurden reichlich Tränen vergossen – Luka Modrić und sein Team sind so gut wie raus.

Kroatien – Italien: Kroatien nach Gegentor in der Nachspielzeit vor dem Aus

Alles sah nah dem Weiterkommen für Kroatien aus, als Italien das Team um Weltstar Modric spät schockte und zum Zittern verdammte. Es liefen die letzten Sekunden der Nachspielzeit, die kroatischen Fans feierten bereits. Doch letztlich lachten die Italiener, die nach Spanien auf Platz zwei weiterkommen.

Modric selbst stand dabei mitten im Fokus. Der 38-Jährige erlebte die wohl verrücktesten 30 Sekunden der EM. In der 54. Minute scheiterte der Mittelfeld-Stratege vom Punkt. Gianluigi Donnarumma hielt seinen Schuss, ehe es wenige Sekunden später doch im Netz zappelte: Modric gelang nach einer Flanke die Führung.

Damit hätte er sein Team selbst ins Achtelfinale geschossen – doch Zaccagni machte den Kroaten ein Strich durch die Rechnung und versetzte Modric und Co. ins Tal der Tränen. Ein unfassbares Last-Minute-Drama!

EM-Rekord im letzten EM-Spiel?

Vor allem für Modric ist das Ende der Partie Kroatien – Italien höchst tragisch. Der 38-Jährige wird seine Nationalmannschafts-Karriere nach der EM 2024 wohl beenden. Leisten andere Teams keine Schützenhilfe, war das Drama in Leipzig also wohl das letzte Spiel Modrics auf der ganz großen europäischen Verbandsbühne.

Ein ganz kleiner Trost blieb dem Real-Star letztlich jedoch noch: Durch seinen Führungstreffer ist Modric zum ältesten EM-Torschützen aller Zeiten geworden. Ein schwacher Trost für dieses bittere Ende.