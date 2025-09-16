Kopenhagen – Bayer Leverkusen: UEFA teilt Entscheidung mit! Jetzt wissen alle Bescheid

Wie ist die Lage bei der Werkself vor dem ersten Champions-League-Spiel in dieser Saison? Nach schwachen ersten Spielen und der frühzeitigen Entlassung von Erik ten Hag wirkte der Verein angeschlagen und im Vergleich zu den vergangenen „Alonso-Jahren“ kaum wiederzuerkennen. Doch gegen die Eintracht aus Frankfurt kam bereits am Freitag die Wende (3:1).

Umso wichtiger ist es für die Mannschaft unter dem neuen Trainer Kasper Hjulmand beim CL-Spiel einen weiteren Erfolg verbuchen zu können. Gegen die Dänen bedeutet das in jedem Fall, bei Kopenhagen – Bayer Leverkusen drei Punkte einzufahren. Doch wie realistisch ist das und wie könnte sich diese Entscheidung der UEFA auf das Spiel auswirken?

Aghayev pfeift Kopenhagen – Bayer Leverkusen

Der Fußballverband bestimmte Aliyar Aghayev aus Aserbaidschan als Schiedsrichter für die Gruppenpartie der Königsklasse Kopenhagen – Bayer Leverkusen. Der 37-Jährige pfiff bereits von der Nations League über die Conference-League-Qualifikation bis hin zur Hauptrunde der Champions League alles, was der europäische Fußball zu bieten hat. Und auch für Bayer Leverkusen ist Aghayev kein Unbekannter.

+++Hiobsbotschaft: Operation bei Bayer-Star nötig+++

In der Saison 2018/2019 leitete der Unparteiische aus Aserbaidschan die Partie in der Gruppenphase der Europa League zwischen der Werkself und dem FC Zürich. Damals unterlag der Gast aus Leverkusen 2:3 in der Schweiz. Am Donnerstag (18.45 Uhr) sollte der Fokus aber auf dem eigenen Spiel liegen. Denn das positive Ergebnis gegen Frankfurt mag täuschen.

Leverkusen mit breiterer Brust

Leverkusen scheint zwar etwas zur DNA der erfolgreichen Meisterschaftssaison zurückgefunden zu haben und triumphiert in der Nachspielzeit auch verdient über die Eintracht. Allerdings auch dank einer erstklassigen Individualleistung von Alejandro Grimaldo, der gleich zwei direkte Freistoßtore erzielte. Immerhin dürfte der Sieg Selbstbewusstsein verliehen haben.

Aktuelle News für Dich:

Kopenhagen hingegen geht in das Duell mit einer 1:2 Niederlage aus dem Spitzenspiel und Derby gegen Bröndby IF. Für beide Teams gilt Kopenhagen – Bayer Leverkusen also als wichtiger Gradmesser in dieser noch jungen Saison. Die Spielleitung Aghayev wird dabei unterstützt von Zeynal Zeynalov und Akif Amirali an den Seitenlinien. Elchin Masiyev fungiert als vierter Offizieller und Rob Dieperink als Videoschiedsrichter.