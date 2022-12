Katar: Irre! Wüstenstaat lässt noch während der WM erste Stadien abbauen

Die WM 2022 in Katar geht in die heiße Phase. Die Viertelfinal-Partien versprechen, wie auch schon beim gesamten Turnier, wieder tollen Fußball und Spektakel für die Zuschauer.

In dem kleinen Wüstenstaat mussten für die WM extra neue Fußballstadien errichtet werden. Da Katar nicht als große Fußballnation bekannt ist, fragten sich einige Fans, was nach dem Turnier wohl mit den Arenen passieren würde. Die Antwort gibt es nun schon, bevor die WM vorbei ist: Man baut die Stadien direkt wieder ab!

Katar: Erste Stadien werden abgebaut

Acht Stadien wurden für die WM in Katar in den vergangenen Jahren gebaut. Bei drei Arenen haben jetzt bereits die Abbauarbeiten begonnen. Rund um das Stadion 974 wurden am Dienstagmorgen (6. Dezember) schon viele Planen und Gitter zur U-Bahn-Linie gebaut. Bauarbeiter räumten den Vorplatz der Arena und begannen zu werkeln. Zwölf Stunden vorher hatte Brasilien dort mit 4:1 gegen Südkorea gewonnen.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagten zwei Arbeiter, dass der Rückbau des eigentlichen Stadions erst nach dem Finale der WM beginnen solle. Das Stadion wurde tatsächlich aus 974 Schiffscontainern gebaut und wegen der Telefonvorwahl Katars so genannt. Mit der Arena wollte man ein Zeichen setzen, dass es weniger Baumaterial benötige und sowie angeblich kostensparender gebaut werden kann. Außerdem kann es komplett zurückgebaut und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden.

Katar: Stadion kann „wiederverwendet“ werden

„Dieses Stadion wird an einem anderen Ort der Welt wiederverwendet werden“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Dieser einmalige Vorgang sei „Teil des Vermächtnisses dieser Weltmeisterschaft, der Nachhaltigkeit der Weltmeisterschaft, des Nachdenkens über die Umwelt“.

Im Vorjahr fanden sechs Spiele des Arab Cups im Stadion 974 statt, bei der WM war die architektonisch ungewöhnliche Arena Austragungsort von sieben Spielen. Allerdings gibt es bislang keinerlei Hinweise auf einen Abnehmer, der die Arena nach dem Abbau übernehmen und an anderer Stelle neu aufbauen möchte. Auf dem Areal direkt neben Hafen und Strand sollen Freizeit- und Grünanlagen entstehen.