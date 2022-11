Katar: Fußballfans in Angst – plötzlich geht es um ihr Leben

Bei der WM 2022 bahnt sich der nächste handfeste Skandal an. Medienberichten und einem veröffentlichten Tonband zufolge hat Katar dem iranischen Regime zugesagt, gegen dessen politische Gegner vorzugehen.

Im Iran tobt seit Wochen ein Aufstand der Bevölkerung gegen das Mullah-Regime, vor allem getrieben von den Frauen und Studenten des Landes. Die guten Beziehungen der iranischen Machthaber zum WM-Gastgeberland werden nun angeblich genutzt, um Regimekritiker bei der WM ausfindig zu machen und auszuliefern.

Katar: Fans in Angst – geht der WM-Gastgeber gegen iranische Protestanten vor?

Es sind Szenen, in denen die Angst förmlich zu spüren ist. Ein Video zeigt einen Mann vor dem Ahmed-bin-Ali-Stadion in Katar. Er schreit örtlichen Polizisten so laut er kann ins Gesicht: „Das ist nicht die islamische Republik Iran!“ Dann dreht er sich um, ruft: „Sie wollen meinen Vater mitnehmen!“ Der Vater des Mannes steht, umringt von Polizisten, daneben. Die Beamten scheinen ihn zu zwingen, sein Hemd zuzuknöpfen, damit das Shirt mit der Aufschrift „Frauen, Leben, Frieden“ nicht mehr zu sehen ist.

Gleichzeitig geht derzeit ein Tonband-Mitschnitt um die Welt. Darauf soll das Gespräch eines Generals der iranischen Revolutionsgarde mit regimetreuen Medienvertretern zu hören sein. Der General spricht davon, dass fast 5.300 der 22.000 iranischen WM-Tickets von der Protestbewegung gekauft worden seien. 500 davon seien dem Regime als Mitglieder der Oppositionsbewegung „Volksmudschahedin“ bekannt.

„Gebt uns einfach die Namen, wir werden das Problem lösen“

„Die Kataris haben uns gesagt: Gebt uns einfach die Namen, wir werden das Problem lösen“, sagt der General auf dem Tonband. Ein Satz, der bei iranischen Fans in Katar für Angst und Schrecken sorgt.

„Iranische Fans in Katar erzählen mir, dass sie Verschleppung/Entführung in den Iran fürchten – aufgrund der Sicherheits-Zusammenarbeit der Katarer mit Irans Revolutionsgarden“, berichtet die deutsche TV-Korrespondentin Golineh Atai auf Twitter. „Viele haben Angst.“

Im Iran zeigen die TV-Bilder täglich: Das Mullah-Regime schreckt zur Niederschlagung des Aufstandes vor keinem Mittel zurück – Aufständische wurden bereits zu hunderten verschleppt und/oder getötet. Das geleakte Tonband legt nun nahe, dass der politische Partner Katar die WM 2022 nutzt, um ihm dabei zu helfen.