Katar: Fans sorgen für Skandal – diese Aktion macht fassungslos

Bei der WM 2022 in Katar gab es bislang zahlreiche Aktionen, die für Aufregung gesorgt haben. Währenddessen herrscht unter den Fans friedliche Stimmung, heftige Vorfälle gab es bislang nicht.

Doch jetzt sorgten ausgerechnet kroatische Fans in Katar für einen Skandal. Beim 4:1-Sieg gegen Kanada gab es große Anfeindungen gegenüber den kanadischen Torhüter, die für Fassungslosigkeit sorgt.

Katar: Fans sorgen für Skandal

Was war passiert? Bereits im Vorfeld der Partie zwischen Kroatien und Kanada bekam Kanadas serbischstämmiger Torhüter Milan Borjan den Hass der Fans zu spüren. Seine Handynummer wurde geleakt. Das führte dazu, dass er viele Hassnachrichten bekam, wie der Torwart berichtete.

„Das allein sagt viel darüber aus, wer diese Leute sind. Ich wünsche Kroatien alles Gute“, sagte Borjan in einem Artikel der britischen „Daily Mail“. Bei der Begegnung dann eskalierte das Ganze. Auf der Tribüne war ein Plakat zu sehen, das auf die Operation Oluja (Sturm) im Kroatien-Krieg vom 04. bis zum 7. August 1995 anspielte.

Der 35-jährige Borjan ist in Knin geboren. Die Stadt war Mitte der 90er Jahre für die Kroaten ein Symbol des Kampfes um die Unabhängigkeit ihres Landes. Nach dem Zerfall von Jugoslawien beanspruchte Serbien die Stadt für sich, die Bewohner wurden dabei vertrieben. Auch soll es zu Kriegsverbrechen gekommen sein. 1995 eroberten die Kroaten anschließend die Stadt zurück.

Katar: Beleidigende Gesänge gegen Torhüter

Borjan war mit seinen Eltern erst nach Belgrad geflohen und dann nach Kanada übergesiedelt. Auf einem Plakat stand: „Nichts läuft wie Borjan.“ Zudem gab es beleidigende Gesänge gegen den Torhüter, heißt es in dem Bericht.

„Das zeigt, wie primitiv die Leute sind. Ich will das nicht kommentieren. Sie sollten an sich und ihren Familien arbeiten, weil sie offensichtlich frustriert sind“, sagte Borjan, der in Serbien beim früheren Europapokalsieger Roter Stern Belgrad unter Vertrag steht.

Allerdings hatte Borjan ebenfalls mit kontroversen Aussagen in Interviews für Aufregung und Ärger bei den Kroaten gesorgt.