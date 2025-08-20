Julian Nagelsmann schreckt auf: Großer Schock um DFB-Star

In gut zwei Wochen ist die deutsche Nationalmannschaft wieder zurück. Das Team von Julian Nagelsmann trifft in Zuge der Qualifikation für die WM auf die Slowakei (4. September) und Nordirland (7. September).

Der Bundestrainer wird dabei jedoch auf einige Stammkräfte verzichten müssen. So werden unter anderem Jamal Musiala, Tim Kleindienst und Marc-Andre ter Stegen nicht zur Verfügung stehen. Nun muss Julian Nagelsmann auf den nächsten DFB-Star verzichten.

Julian Nagelsmann muss Havertz-Ausfall verkraften

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison musste Kai Havertz größtenteils auf der Tribüne schmoren. Der deutsche Nationalspieler hatte sich am Oberschenkel verletzt und konnte erst am vorletzten Spieltag der Premier League wieder in den Arsenal-Kader zurückkehren. Nach einer reibungslosen Vorbereitung muss Havertz nun jedoch den nächsten Rückschlag verkraften.

Denn laut „The Athletic“ hat sich der 26-Jährige erneut schwer verletzt, das Knie soll demnach betroffen sein. Eine genaue Diagnose steht derweil noch aus, allerdings ist zu befürchten, dass Havertz für eine längere Zeit ausfallen wird. Demnach soll sich Arsenal bereits auf dem Transfermarkt umschauen, um in der Offensive noch einmal nachzulegen und den Ausfall des Deutschen zumindest kurzfristig aufzufangen.

Wer stürmt beim DFB?

Damit ist auch klar: Für die kommenden Länderspiele wird Havertz der Mannschaft von Julian Nagelsmann definitiv nicht zur Verfügung stehen. Stattdessen muss der Bundestrainer im Sturm umdisponieren. Wer wird als alleiniger Stürmer agieren?

Die wahrscheinlichsten Optionen sind derzeit wohl Nick Woltemade und Deniz Undav vom VfB Stuttgart. Beide bekamen in der Vergangenheit bereits das Vertrauen von Nagelsmann ausgesprochen und dürfen sich auch wohl dieses Mal über einen Anruf des Bundestrainers freuen. Niclas Füllkrug hingegen dürfte nach einer zuletzt schwierigen Zeit bei West Ham United keine guten Karten auf der Hand haben.