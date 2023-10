Julian Nagelsmann enthüllt Detail aus der Kabine – die Auswirkungen merken alle sofort

Deutschland jubelt über einen 3:1-Sieg gegen die USA. Für gewöhnlich wäre ein Sieg gegen die Amerikaner eigentlich eine reine Pflichtaufgabe. Doch nach den vielen Rückschlägen konnte man selbst damit nicht rechnen. Aber Julian Nagelsmann führt die Nationalmannschaft zurück auf die Erfolgsspur.

Besonders der Leistungssprung von der ersten zur zweiten Halbzeit war beachtlich. Unter Julian Nagelsmann wirkte die Nationalelf so dominant wie lange nicht mehr. Der Coach verriet nach Abpfiff, wie er das hinbekam.

Julian Nagelsmann sieht Leistungssprung

Im ersten Durchgang war die Idee des neuen Bundestrainers zwar zu spüren, doch an der Umsetzung scheiterte es. Konteranfälligkeit und Fehlpässe sorgten immer wieder für Gefahr durch die USA. So entstand auch das 0:1 durch Christian Pulisic.

Der Rückstand wehrte allerdings nicht lange. Anders als bei manchen Auftritten unter Hansi Flick brach die Nationalmannschaft nicht auseinander. Schnell stellte Ilkay Gündogan auf 1:1. In der zweiten Hälfte ließ man dann nie Zweifel am Sieg aufkommen. Alles in allem ein dominanter Auftritt.

So reagierte der neue Trainer

Doch wie brachte Julian Nagelsmann seine Mannschaft in der Halbzeitpause dazu, plötzlich so viel dominanter aufzutreten? Das verriet der 36-Jährige anschließend am Mikrofon von Sky. „Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel zu früh entscheiden wollten“, analysierte er.

Man habe versucht, jede Situation mit zu viel Risiko ende zu spielen. Dadurch seien viele Ballverluste entstanden. In der Kabine habe er daher mehr Gelassenheit und Geduld gefordert.

Julian Nagelsmann: „Das war der Unterschied“

In der zweiten Hälfte habe man noch immer ein schnelles Spieltempo, aber eben mehr Geduld gehabt. „Wir haben eigentlich genauso viele Chancen wie im ersten Durchgang herausgespielt, aber mit mehr Kontrolle“, so Nagelsmann. „Das war der Unterschied.“

Die Auswirkungen bekamen auch alle Zuschauer an den heimischen TV-Geräten mit. Die USA kamen quasi zu keinen Chancen mehr, während Deutschland in Person von Niclas Füllkrug und Jamal Musiala auf 3:1 stellten. So konnte Julian Nagelsmann dank einiger Anpassungen eine gelungene Premiere feiern.