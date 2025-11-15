Tauziehen um DFB-Star endgültig vorbei! Endlich Gewissheit für Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann darf sich nach dem 2:0-Sieg in Luxemburg über drei wichtige Punkte in der WM-Quali freuen. Anlass zur Freude gibt die Leistung des DFB-Teams jedoch keineswegs. Vor allem in Halbzeit eins ließ man die Gastgeber teilweise frei aufspielen.

Eine gute Nachricht gibt es für Julian Nagelsmann nach dem Sieg in Luxemburg dann aber doch noch. Nach immer wieder aufkommenden Gerüchten ist das Tauziehen um diesen DFB-Star jetzt endgültig Geschichte.

Julian Nagelsmann: Thiaw-Entscheidung steht

Es war zuletzt ruhig geworden um Malick Thiaw und die deutsche Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger hatte sein letztes Länderspiel zuvor im Oktober 2023 absolviert. Seitdem ließ Julian Nagelsmann ihn stets außen vor. Thiaws Sommer-Wechsel zu Newcastle United brachte jedoch die große Wende. Denn auf der Insel ist der ehemalige Schalke-Spieler komplett eingeschlagen. Folgerichtig beorderte Bundestrainer Nagelsmann Thiaw nun wieder ins DFB-Team.

Das zahlt sich jedoch nicht nur auf sportlicher Ebene aus. Denn weil Thiaw in Luxemburg umgehend zum Einsatz kam und damit sein viertes Länderspiel absolvierte, hat sich der 24-Jährige beim DFB endgültig „festgespielt“. Hintergrund: Thiaw wäre auch für Finnland und den Senegal spielberechtigt gewesen und hätte den Verband bis zuletzt noch wechseln können. Die Optionen wären jedenfalls da gewesen.

Senegal und Finnland riefen an

Das bestätigte Thiaw jüngst gegenüber dem „Kicker„: „Meine Priorität war immer Deutschland, das habe ich immer betont, deshalb habe ich ja auch schon drei Länderspiele gemacht für Deutschland. Aber klar: Wenn man dann zwei Jahre gar nicht nominiert ist, kommt schon manchmal der Gedanke auf: Okay, welche Optionen habe ich noch? Deswegen habe ich mir alles angehört.“

Diese Gedankenspiele können nun endgültig ad acta gelegt werden. Geht Thiaws Entwicklung in Newcastle so weiter, dürfte sich Nagelsmanns Bekenntnis zum 24-Jährigen für den DFB noch mächtig auszahlen.