Julian Nagelsmann hat genug gesehen – zentrale WM-Entscheidung schon gefallen?

Im September noch wackelte eine direkte WM-Qualifikation Deutschlands gewaltig. Nachdem die Elf von Julian Nagelsmann in der Slowakei verloren hatte, war die Nationalmannschaft gleich im Hintertreffen. Nach den beiden jüngsten Erfolgen gegen Luxemburg (4:0) und Nordirland (1:0) hat sich der Wind aber gedreht.

In die abschließenden Partien im November geht man als Tabellenführer – auch, weil die Abwehr Deutschlands plötzlich sicher steht. Ist die erste Entscheidung bezüglich der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr für Julian Nagelsmann schon gefallen?

Julian Nagelsmann sieht Schlotterbeck-Effekt

Dabei hatte der Bundestrainer während des aktuellen Lehrgangs auf den verletzten Abwehrchef Antonio Rüdiger verzichten müssen. Das stellte sich jedoch nicht als Problem heraus. Denn mit Nico Schlotterbeck kehrte ein Top-Mann nach langer Verletzungspause zurück. Und der schaffte es gemeinsam mit Jonathan Tah sofort, den Laden dichtzuhalten.

Erstmals seit November 2024, damals gewann man 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina, blieb die Mannschaft von Julian Nagelsmann wieder ohne Gegentor. Dass dies gleich in beiden Spielen nach der Schlotterbeck-Rückkehr gelang, untermauert den Einfluss, den der Dortmunder Verteidiger mitbringt.

BVB-Star bei WM gesetzt?

Das wirft natürlich die Frage auf, ob bezüglich der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die erste Entscheidung schon gefallen ist. Denn für den Bundestrainer spricht wenig dafür, künftig nicht auf Schlotterbeck zusetzen. Zumal Nagelsmann den BVB-Star während dieser Länderspielpause (hier mehr dazu lesen) unbedingt dabei haben wollte und ihn auch überschwänglich lobte.

„Ich habe es ja schon oft betont und Schlotti weiß es auch aus mehreren Gesprächen und Nachrichten, wie viel ich von ihm halte“, gab Julian Nagelsmann schon vor dem Nordirland-Spiel zu Protokoll. Und er deutete auch an: „Am Ende spielen die, wo wir das beste Gefühl haben. Alle sind herzlich eingeladen, Vollgas zu geben und die beiden [Schlotterbeck und Tah; Anm. d. Red.] auch unter Druck zu setzen.“

Bedeutet: Das aktuelle Innenverteidiger-Duo könnte erstmal die Nase vorn haben, selbst wenn Antonio Rüdiger, der nach einem Skandal in der Bringschuld steht, wieder fit ist. Die Auftritte gegen Luxemburg und Nordirland könnten bei Nagelsmann mit Blick auf die WM schon eine erste Entscheidung gebracht haben.