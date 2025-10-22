Julian Nagelsmann sollte ihn im Blick haben: Deutscher Profi ist in der MLS ein Star

Die deutsche Nationalmannschaft ist wieder auf Länderspiel-Reise. Das Ziel: Die Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt dabei vorerst nur auf Spieler aus europäischen Ligen.

Julian Nagelsmann nominierte für die Partien ausschließlich Spieler aus Europa. Dabei glänzt aktuell auch ein deutscher Profi in der MLS. Kai Wagner sollte der DFB-Coach unbedingt auf dem Zettel haben.

Julian Nagelsmann: Ist dieser MLS-Profi interessant für den Bundestrainer?

Seit 2019 spielt Wagner bei Philadelphia Union und gehört dort zu den Leistungsträgern. In Deutschland kam er zuvor nicht über die 3. Liga hinaus – beim besten Team der MLS hingegen glänzt der gebürtige Schwabe. Besonders beeindruckend: Er spielt auf einer Position, die im Kader von Julian Nagelsmann derzeit als Problemzone gilt.

„Natürlich ist das eine riesige Ehre, überhaupt in Verbindung mit der Nationalmannschaft gebracht zu werden“, sagte Wagner gegenüber „Bild“. Der 28-Jährige gibt mit starken Leistungen regelmäßig Argumente für eine Berücksichtigung beim DFB. Dennoch bleibt er auf den Boden: „Ich weiß, wo ich herkomme, aber ich weiß auch, was ich gerade leiste.“

Nagelsmanns linke Abwehrseite ist seit Jahren ein Sorgenkind. Wagner könnte eine Lösung sein: Er überzeugt nicht nur defensiv, sondern bereichert Philadelphia auch offensiv. Mit elf Vorlagen und zwei Treffern in 31 Saisonspielen zählt er zu den besten Außenverteidigern der MLS. Mit Philadelphia holte er am vergangenen Wochenende den Titel der Hauptrunde.

Kommt der Anruf von Julian Nagelsmann?

Die Nationalmannschaft wird von Julian Nagelsmann Schritt für Schritt umgebaut. Ob der Bundestrainer Wagner in Betracht zieht, wird sich zeigen. Fakt ist: Es gibt Bedarf, und das Ex-Schalke-Talent zeigt Leistungen, die selbst Topteams aus Europa genau beobachten dürften.

Im Interview mit DER WESTEN erklärte Wagner vor Kurzem, dass er sich eine Rückkehr nach Deutschland – und vielleicht auch sogar zum FC Schalke 04 – durchaus vorstellen kann. „Auf jeden Fall. Ich habe die letzten Jahre nie einen Hehl draus gemacht. Wenn es der richtige Verein ist und der Moment der richtige ist, würde ich es sehr gerne machen. Ich hätte auch große Lust drauf. Es müsste aber schon echt alles zusammenpassen, da wir als Familie hier sehr glücklich sind.“

Vielleicht landet er dann ja auf dem Radar von Julian Nagelsmann und wäre eine ernsthafte Option für die deutsche Nationalmannschaft.