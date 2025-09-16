Keine Chance für Julian Nagelsmann: Ex-DFB-Star will nicht zurück

Die deutsche Nationalmannschaft steckt in einer kleinen Krise. Infolge dessen wurde zuletzt die Rufe nach einem Comeback von Manuel Neuer laut, der seine Karriere im DFB-Team von Julian Nagelsmann eigentlich schon beendet hatte.

Nun hat Neuer bestätigt, dass er nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Der ehemalige Weltmeister erklärte in einem Interview mit „Sky“, dass er sich von diesem Kapitel verabschiedet habe. Eine kleine Enttäuschung für Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Keine Rückholaktion von Julian Nagelsmann

Neuer sagte zu Sky: „Ich habe mich entschieden, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.“ Sein Berater hatte zuvor angedeutet, dass er im Falle einer Anfrage von Julian Nagelsmann bereit wäre. Auf Nachfrage erklärte Neuer, dass keine Gespräche mit seinem Berater zu diesem Thema stattgefunden hätten.

Bereits letztes Jahr beendete Neuer seine Nationalmannschaftskarriere nach der Heim-EM. Dennoch kam sein Name erneut ins Gespräch, nachdem Marc-Andre ter Stegen wegen einer Rückenoperation bereits länger ausfällt.

Julian Nagelsmann setzt auf Baumann

Für die Übergangszeit hat Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann zur Nummer eins der Mannschaft ernannt. Baumann ersetzt ter Stegen, wie er dies bereits während dessen Knieverletzung getan hat. Der 35-Jährige wird die nächsten Spiele bis November absolvieren und sich in dieser Zeit beweisen können.

Neuer, der bei der nächsten WM in der USA, Kanada und Mexiko 40 Jahre alt wäre, sieht sich nicht mehr als Option. Julian Nagelsmann muss somit langfristig eine neue Lösung für die Torhüterposition finden.

