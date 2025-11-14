Julian Nagelsmann erreicht nach Luxemburg – Deutschland die Nachricht

Das war ganz schön viel Arbeit für Julian Nagelsmann und Deutschland! Gegen Luxemburg mühte sich das DFB-Team zu einem 2:0-Sieg, zeigte aber phasenweise eine unterirdische Leistung.

Und dennoch haben Julian Nagelsmann und Deutschland einen enormen Schritt Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Noch ist aber nichts entschieden. Denn nach dem Sieg gegen Luxemburg erreichte die DFB-Auswahl eine Nachricht.

Julian Nagelsmann: Sieg mit Deutschland gegen Luxemburg

Nach dem Schlusspfiff wird Deutschland vermutlich mächtig aufgeatmet haben. Auch Julian Nagelsmann wird erleichtert gewesen sein, dass es einen 2:0-Sieg gegen Luxemburg gab. Denn es hätte auch ganz anders laufen können. Der Außenseiter hielt lange gut mit, hatte sogar einige richtig gute Chancen.

Das DFB-Team konnte keine Lösungen gegen die Luxemburger finden, spielte teilweise grottenschlecht. Dementsprechend waren auch die Fans bedient – trotz der drei wichtigen Punkte (hier mehr dazu).

Die schlechte Leistung wird auch Nagelsmann beschäftigen. Der Bundestrainer wird mit der Mannschaft das Spiel analysieren und die Probleme dann versuchen zu lösen. Neben dem Sieg gab es dann auch noch eine weitere Nachricht aus der deutschen Gruppe.

Slowakei siegt dramatisch gegen Nordirland

Denn der größte Konkurrent um den Gruppensieg und die direkte WM-Teilnahme war zeitgleich im Einsatz. Die Slowakei brauchte gegen Nordirland einen Heimsieg, um im direkten Duell gegen Deutschland das WM-Ticket lösen zu können. Und den Erfolg gab es auch.

Erst in der Nachspielzeit erzielten die Slowaken das 1:0 und durften spät über die drei Punkte jubeln. An der Konstellation in der Tabelle ändert es aber dennoch nichts. Das DFB-Team bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Slowaken, die im letzten Spiel am Montag (17. November) dann einen Sieg gegen die Elf von Julian Nagelsmann brauchen. Deutschland hingegen braucht lediglich ein Unentschieden.

Mit so einer Leistung wie gegen Luxemburg wird es für die deutsche Nationalmannschaft aber alles andere als einfach. Denn die Slowaken sind nochmal einen Tick stärker. Das haben sie bereits beim 2:0-Sieg im Hinspiel gezeigt.